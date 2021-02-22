Под поездом Минск — Светлогорск погибла женщина

Жительница Минска 1953 года рождения погибла вечером 21 февраля на остановочном пункте Лошица.





По информации МВД, вечером того же дня под поездом погиб еще один человек. Инцидент произошел на остановочном пункте Заречное в Смолевичах, где поезд Орша — Минск сби местного жителя 1975 года рождения.