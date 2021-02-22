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Национальное антикризисное управление обратилось к инвесторам режима

22.02.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Национального антикризисного управления Павел Латушко обратился к инвестиционным фондам, инвестбанкам и МВФ, которые, как отмечается, перед выборами купили белорусские евробонды на $1,2 млрд.

Национальное антикризисное управление обратилось к инвесторам режима
"Летом 2020 года 27 инвестиционных фондов из Великобритании, Франции, Швейцарии, США и других стран купили белорусские евробонды. Размещением бондов занимались три инвестбанка: Societe Generale, Citibank и Raiffeisen, – говорится в обращении Павла Латушко. – Среди этих инвестфондов много известных компаний: Raiffeisen Bank International AG, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие".

Народное антикризисное управление направило письма всем инвестфондам, которые держат белорусские бонды, трем инвестбанкам, которые размещали облигации, и Международному валютному фонду.

"Деньги с продажи евробондов пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против белорусские народа, – заявляет политик. – К тому же, на момент эмиссии бондов в Беларуси уже нарушали законы и права человека: сажали потенциальных кандидатов в президенты в тюрьмы, разгоняли мирные демонстрации, не допускали независимых людей в состав участковых избирательных комиссий".

Павел Латушко обращается: «Мы хотим, чтобы инвестиционные фонды предъявили принадлежащие им евробонды к досрочному погашению и вернули себе деньги». И продолжает:

"Мы хотим, чтобы инвестиционные банки проверили использование денег, полученных от продажи евробондов. Также мы призываем инвестбанки отказаться от любых отношений с нелегитимным правительством и госорганизациями, которые связаны с нарушением прав человека.

Мы хотим, чтобы МВФ сделал заявление о том, что организация не будет кредитовать Беларусь, поскольку ни Лукашенко, ни его правительство не признаны международным сообществом. Также мы хотим привлечь внимание мировой общественности и СМИ к проблеме.

Режим Лукашенко живет в постоянных долгах, берет огромные новые кредиты, чтобы погасить старые. Чтобы нелегитимное правительство не вгоняло народ Беларуси во все новые долги, которые будут отдавать белорусы, мы хотим сделать так, чтобы никто больше не давал кредитов режиму", подчеркивает глава НАУ Павел Латушко
 
 
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Глава Национального антикризисного управления Павел Латушко обратился к инвестиционным фондам, инвестбанкам и МВФ, которые, как отмечается, перед выборами купили...
 
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