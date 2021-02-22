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Инвестор из ОАЭ анонсировал в Минске старт строительства «умного города»
22.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На севере Минска появится «умный город». На площади в 900 гектаров возведут жилье, университет, центр искусства и спортивные сооружения, передает телеканал «МИР 24».
Детали проекта инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов обсудил с главой правительства Беларуси. В стране уже создана и зарегистрирована компания, которая займется грандиозной стройкой. Общая стоимость – несколько миллиардов евро.
Первым возведут Национальный выставочный центр – капсулу в его основание заложили минувшей осенью. Проект «Северный город» обеспечит работой больше 70 тысяч человек.
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На площади в 900 гектаров возведут жилье, университет, центр искусства и спортивные сооружения.
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