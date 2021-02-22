Инвестор из ОАЭ анонсировал в Минске старт строительства «умного города»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На севере Минска появится «умный город». На площади в 900 гектаров возведут жилье, университет, центр искусства и спортивные сооружения, передает телеканал «МИР 24».

Детали проекта инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов обсудил с главой правительства Беларуси. В стране уже создана и зарегистрирована компания, которая займется грандиозной стройкой. Общая стоимость – несколько миллиардов евро.

«По итогам встречи могу сказать, что ожидаемый старт проекта – порядка месяца. Сегодня мы сняли большинство спорных вопросов. Отдельно хочу поблагодарить за содействие арабское и белорусское правительство», – сказал председатель совета директоров компании Emaar Properties Мухаммед Али Аль-Аббар.