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Инвестор из ОАЭ анонсировал в Минске старт строительства «умного города»

22.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На севере Минска появится «умный город». На площади в 900 гектаров возведут жилье, университет, центр искусства и спортивные сооружения, передает телеканал «МИР 24».

Детали проекта инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов обсудил с главой правительства Беларуси. В стране уже создана и зарегистрирована компания, которая займется грандиозной стройкой. Общая стоимость – несколько миллиардов евро.

«По итогам встречи могу сказать, что ожидаемый старт проекта – порядка месяца. Сегодня мы сняли большинство спорных вопросов. Отдельно хочу поблагодарить за содействие арабское и белорусское правительство», – сказал председатель совета директоров компании Emaar Properties Мухаммед Али Аль-Аббар.

Первым возведут Национальный выставочный центр – капсулу в его основание заложили минувшей осенью. Проект «Северный город» обеспечит работой больше 70 тысяч человек. Арабский инвестор активно присутствует на рынках Северной Америки, Азии и Ближнего Востока. Компания построила самый высокий небоскреб в мире – Бурдж-Халифа.



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Теги: Минск
 
 
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На площади в 900 гектаров возведут жилье, университет, центр искусства и спортивные сооружения.
 
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