ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Астрофизики сделали наиболее точную карту «плоской» Земли

22.02.2021 17:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Астрофизики сделали наиболее точную карту «плоской» Земли — и это не шутка, а более точное изображение нашей планеты. Об этом рассказывает Live Science со ссылкой на arXiv.


Изображение: J. Richard Gott, Robert Vanderbei and David Goldberg

Земля — ​​это сфера, поэтому ее сложно правильно изобразить на двухмерной карте. Но новое исследование от астрофизиков показало, что надо просто «расплющить» Землю в два блина, один из которых изображает северное полушарие, а другой — южное, с экватором, проходящим по краю.

По словам исследователей, эти два «блина» представляют собой наиболее точную плоскую карту Земли из когда-либо созданных. В отличие от других карт, новая круговая карта не уменьшает или не увеличивает площадь определенных океанов или суши — например, на многих двухмерных картах Гренландия изображена примерно такого же размера, как Африка, хотя на самом деле Африка в 14 раз больше.

Кроме того, если некоторые прямоугольные карты очень большие, то эту карту можно держать в руке или же напечатать на одно странице журнала с обеих сторон, чтобы читатель мог просто ее вырезать.

Создание точных 2D-карт на протяжении веков было проблемой для картографов. Чтобы помочь определить различные проблемы, с которыми сталкиваются создатели плоских карт, группа ученых создала систему для оценки существующих плоских карт и опубликовала свои результаты в 2007 году в журнале Cartographica. Их система оценивала 2D-карты по шести типам искажений: локальные формы, площади, расстояния, изгиб (изгиб или искажения кривизны), асимметрия (однобокость) и разрывы объектов, например, разделение Тихого океана. По их словам, чем меньше балл, тем точнее карта.

И, как правило, 2D-карты этот тест проваливали. Возьмем, к примеру, карту мира, с которой знакомо большинство людей, — проекция Меркатора, созданная еще в 1569 году и ставшая основой для Google Maps. По словам исследователей, хотя проекция Меркатора хорошо отображает локальные формы, она искажает участки поверхности около Северного и Южного полюсов, поэтому эти области часто обрезаются.

Согласно рейтинговой системе команды, самая популярная проекция плоской карты — это карта Винкеля Трипеля, созданная в 1921 году. Она довольно точная, но у нее все же есть проблема с «разрезанием границ», потому что она делит Тихий океан на две части, одна часть которого находится справа, а другая — слева на карте. Этот раскол создает иллюзию, будто Азия и Гавайи находятся дальше друг от друга, чем они есть на самом деле.


Карта Винкеля Трипеля

Нынешний вариант карты в виде двух блинов заимствовал идею из предыдущих исследований многогранников или многогранных трехмерных форм. В 1943 году американский архитектор Ричард Бакминстер Фуллер сделал картографическую проекцию земного шара на поверхность многогранника — карта выглядела как набор правильных геометрических форм, которые можно при необходимости сложить в многогранный глобус. Но хотя Фуллер хорошо детализировал континенты, он допустил некоторые ошибки с океанами. Например, Австралия и Антарктида были расположены слишком далеко.


Ричард Фуллер со своим глобусом. Фото: Life Magazine, 1943

Новая карта, опубликованная 15 февраля в базе данных arXiv, состоит из двух карт-блинов, которые, по словам создателей, содержат меньше ошибок с расстоянием, чем любая другая плоская 2D-карта.

Ученые также создали похожие на блины карты Марса, Юпитера, Солнца и других небесных тел, которые можно увидеть здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта карта избавлена от недостатков других двухмерных или даже многомерных карт.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главы МИД ЕС согласовали санкции за преследование Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by