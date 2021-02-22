Источник материала: Tut.by

Астрофизики сделали наиболее точную карту «плоской» Земли — и это не шутка, а более точное изображение нашей планеты. Об этом рассказывает Live Science со ссылкой на arXiv .



Изображение: J. Richard Gott, Robert Vanderbei and David Goldberg

Земля — ​​это сфера, поэтому ее сложно правильно изобразить на двухмерной карте. Но новое исследование от астрофизиков показало, что надо просто «расплющить» Землю в два блина, один из которых изображает северное полушарие, а другой — южное, с экватором, проходящим по краю.

По словам исследователей, эти два «блина» представляют собой наиболее точную плоскую карту Земли из когда-либо созданных. В отличие от других карт, новая круговая карта не уменьшает или не увеличивает площадь определенных океанов или суши — например, на многих двухмерных картах Гренландия изображена примерно такого же размера, как Африка, хотя на самом деле Африка в 14 раз больше.

Кроме того, если некоторые прямоугольные карты очень большие, то эту карту можно держать в руке или же напечатать на одно странице журнала с обеих сторон, чтобы читатель мог просто ее вырезать.

Создание точных 2D-карт на протяжении веков было проблемой для картографов. Чтобы помочь определить различные проблемы, с которыми сталкиваются создатели плоских карт, группа ученых создала систему для оценки существующих плоских карт и опубликовала свои результаты в 2007 году в журнале Cartographica . Их система оценивала 2D-карты по шести типам искажений: локальные формы, площади, расстояния, изгиб (изгиб или искажения кривизны), асимметрия (однобокость) и разрывы объектов, например, разделение Тихого океана. По их словам, чем меньше балл, тем точнее карта.

И, как правило, 2D-карты этот тест проваливали. Возьмем, к примеру, карту мира, с которой знакомо большинство людей, — проекция Меркатора, созданная еще в 1569 году и ставшая основой для Google Maps. По словам исследователей, хотя проекция Меркатора хорошо отображает локальные формы, она искажает участки поверхности около Северного и Южного полюсов, поэтому эти области часто обрезаются.

Согласно рейтинговой системе команды, самая популярная проекция плоской карты — это карта Винкеля Трипеля, созданная в 1921 году. Она довольно точная, но у нее все же есть проблема с «разрезанием границ», потому что она делит Тихий океан на две части, одна часть которого находится справа, а другая — слева на карте. Этот раскол создает иллюзию, будто Азия и Гавайи находятся дальше друг от друга, чем они есть на самом деле.



Карта Винкеля Трипеля

Нынешний вариант карты в виде двух блинов заимствовал идею из предыдущих исследований многогранников или многогранных трехмерных форм. В 1943 году американский архитектор Ричард Бакминстер Фуллер сделал картографическую проекцию земного шара на поверхность многогранника — карта выглядела как набор правильных геометрических форм, которые можно при необходимости сложить в многогранный глобус. Но хотя Фуллер хорошо детализировал континенты, он допустил некоторые ошибки с океанами. Например, Австралия и Антарктида были расположены слишком далеко.



Ричард Фуллер со своим глобусом. Фото: Life Magazine, 1943

Новая карта, опубликованная 15 февраля в базе данных arXiv , состоит из двух карт-блинов, которые, по словам создателей, содержат меньше ошибок с расстоянием, чем любая другая плоская 2D-карта.

Ученые также создали похожие на блины карты Марса, Юпитера, Солнца и других небесных тел, которые можно увидеть здесь .