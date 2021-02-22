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Получится ли оформить кредит в «Е-доставке» из личного кабинета мужа или бабушки? Разбираемся в деталях
Источник материала: Tut.by
С 8 февраля у клиентов «Е-доставки» появилась возможность
На какие товары можно взять кредит и кто может его оформить?
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Оформить кредит могут граждане Беларуси или те, кто имеет вид на жительство в Беларуси. Возраст — от 18 до 67 лет, стаж работы на последнем месте — не меньше трех месяцев. Уровень дохода должен быть не меньше 300 рублей в месяц, за исключением пенсионеров (но справка о доходах при этом не требуется). Тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, кредит не предоставляется. Поручители не нужны. Погашать кредит можно через ЕРИП, в отделениях банка, а также через интернет-банк или мобильное приложение Статусбанка.
Какие условия по кредиту для «Е-доставки»?
Кредит оформляется на срок от 6 до 12 месяцев. Процентная ставка зависит от срока: до 6 месяцев — 22%, до 9 месяцев — 23%, до 12 месяцев — 24%. При этом возможно досрочное погашение без комиссий и ограничений.
Чтобы оценить размер переплаты, мы собрали продуктовую корзину на 100 рублей и попробовали установить разные параметры кредита. При сроке кредитования в 6 месяцев под ставку 22% переплата составит 5,63 рубля, ежемесячный платеж — 17,57 рубля.
Если выбрать срок в 9 месяцев со ставкой 23%, то переплата вырастет до 8,62 рубля, а ежемесячный платеж уменьшится до 12,05 рубля.
При максимальном сроке кредитования и ставке 24% переплата составит уже 12,69 рубля, а ежемесячный платеж — 9,38 рубля.
Будут ли действовать скидки, если покупать товары в кредит?
На сайте «Е-доставки» отмечается, что при покупке товара в кредит скидки по промокодам не действуют. Если заказ оформляется до пункта выдачи заказов, то для расчета кредита берется цена, актуальная для курьерской доставки на дом (она обычно выше, чем цена доставки до пункта выдачи заказов).
Если у другого человека есть доступ к моему личному кабинету в «Е-доставке», он сможет взять на меня кредит?
Ситуации, когда у человека есть доступ к чужому аккаунту в «Е-доставке», в целом нередки: например, супруги могут пользоваться одним профилем, кто-то заказывает продукты для родителей или бабушек-дедушек. Получается, имея доступ к чужому аккаунту, можно «повесить» на другого человека кредит?
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Получится ли оформить кредит в «Е-доставке» из личного кабинета мужа или бабушки? Разбираемся в деталях
Также считаем, какой будет переплата и ежемесячный платеж при разном сроке кредитования.
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