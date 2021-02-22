Получится ли оформить кредит в «Е-доставке» из личного кабинета мужа или бабушки? Разбираемся в деталях

Источник материала: Tut.by

С 8 февраля у клиентов «Е-доставки» появилась возможность взять товары в кредит, который можно получить в том числе в онлайн-режиме. Но процентные ставки «кусаются» — 22−24% годовых. Кредит можно оформить на сумму от 50 рублей. Из-за этого у некоторых возникли вопросы, мол, неужели белорусы теперь будут брать кредиты на еду. Можно предположить, что в первую очередь такая возможность нацелена на крупные покупки, например технику, мебель, строительные материалы, которые теперь доставляет «Е-доставка». Однако при желании в кредит можно купить и продукты. FINANCE.TUT. BY посмотрел, насколько большой получится переплата и насколько безопасно оформление кредита в интернет-магазине.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На какие товары можно взять кредит и кто может его оформить?

Судя по данным на сайте «Е-доставки», кредит предоставляется на все товары, но общая стоимость покупок при этом должна быть не меньше 50 рублей (максимальная сумма — 3500 рублей). Мы попробовали собрать продуктовую корзину на эту минимальную сумму, и возможность оплатить их в кредит была. То есть в кредит можно купить и продукты.

Оформить кредит могут граждане Беларуси или те, кто имеет вид на жительство в Беларуси. Возраст — от 18 до 67 лет, стаж работы на последнем месте — не меньше трех месяцев. Уровень дохода должен быть не меньше 300 рублей в месяц, за исключением пенсионеров (но справка о доходах при этом не требуется). Тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, кредит не предоставляется. Поручители не нужны. Погашать кредит можно через ЕРИП, в отделениях банка, а также через интернет-банк или мобильное приложение Статусбанка.

Какие условия по кредиту для «Е-доставки»?

Кредит оформляется на срок от 6 до 12 месяцев. Процентная ставка зависит от срока: до 6 месяцев — 22%, до 9 месяцев — 23%, до 12 месяцев — 24%. При этом возможно досрочное погашение без комиссий и ограничений.

Чтобы оценить размер переплаты, мы собрали продуктовую корзину на 100 рублей и попробовали установить разные параметры кредита. При сроке кредитования в 6 месяцев под ставку 22% переплата составит 5,63 рубля, ежемесячный платеж — 17,57 рубля.



Скриншот из «Е-доставки»

Если выбрать срок в 9 месяцев со ставкой 23%, то переплата вырастет до 8,62 рубля, а ежемесячный платеж уменьшится до 12,05 рубля.



Скриншот из «Е-доставки»

При максимальном сроке кредитования и ставке 24% переплата составит уже 12,69 рубля, а ежемесячный платеж — 9,38 рубля.



Скриншот из «Е-доставки»

Будут ли действовать скидки, если покупать товары в кредит?

На сайте «Е-доставки» отмечается, что при покупке товара в кредит скидки по промокодам не действуют. Если заказ оформляется до пункта выдачи заказов, то для расчета кредита берется цена, актуальная для курьерской доставки на дом (она обычно выше, чем цена доставки до пункта выдачи заказов).

Если у другого человека есть доступ к моему личному кабинету в «Е-доставке», он сможет взять на меня кредит?

Ситуации, когда у человека есть доступ к чужому аккаунту в «Е-доставке», в целом нередки: например, супруги могут пользоваться одним профилем, кто-то заказывает продукты для родителей или бабушек-дедушек. Получается, имея доступ к чужому аккаунту, можно «повесить» на другого человека кредит?

Более подробная информация на этот счет имеется на сайте Статусбанка (именно в нем оформляется кредит на покупки). Из нее следует, что для оформления кредита нужно пройти идентификацию через межбанковскую систему идентификации (МСИ). Войти в МСИ можно в том случае, если вы уже являетесь клиентом какого-либо банка, и для этого понадобятся логин и пароль от интернет-банкинга этого банка, а также другие личные данные: идентификационный номер, номер телефона, на который будут приходить СМС-подтверждения. С учетом всего этого взять через «Е-доставку» кредит на имя другого человека не получится — только на себя.