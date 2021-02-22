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Можно выдыхать: биткоин все-таки не добрался до $60 тысяч и пошел вниз

22.02.2021 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Скачки курса биткоина кого угодно могут довести до инфаркта — если вы вложились в него или в очередной раз собирались сделать это (но отказались, «потому что все равно поздно»). В прошедшие дни самая популярная криптовалюта ставила рекорд за рекордом, почти подобравшись к очередной психологической отметке в $60 тыс. за единицу — будучи при этом обеспеченной лишь верой в крипту.

На самом деле курс биткоина едва перевалил за $58 тыс. (по данным Coindesk), после чего начал стремительно сдуваться и на момент написания материала опустился ниже отметки в $53 тыс. Впрочем, зная строптивый характер «битка», можно предположить, что этим дело не закончится.

Тем более, на днях инфлюэнсеры и эксперты вновь спрогнозировали рост курса до $200 тыс. — вероятно, с целью привлечь новых инвесторов. Одновременно другие все же смотрят на происходящее с пессимизмом, мол, надо было вкладываться вчера (непонятно только — на пике стоимости или это образно говоря).


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Теги: Курсы валют
 
 
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Скачки курса биткоина кого угодно могут довести до инфаркта — если вы вложились в него или в очередной раз собирались сделать это (но отказались, «потому что все...
 
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