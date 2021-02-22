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Фотофакт. Дипломаты ЕС и США посетили офис «Весны», где недавно прошел обыск
22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Руководитель центра Алесь Беляцкий отмечает, что визит послов – это проявление солидарности и моральной поддержки всей команды правозащитного центра «Весна».
Представители посольств стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки посетили офис правозащитного центра в понедельник,
Офис правозащитников, которые на протяжении последних шести месяцев оказывал большую консультационную и моральную поддержку тысячам пострадавших граждан, сейчас фактически находится в том состоянии, в котором он оказался
Беляцкий отметил, что расценивает визит дипломатов как ясный сигнал для белорусских властей, определенный дипломатический шаг, который предупреждает белорусские власти, что правозащитники находятся под защитой международных соглашений, которые подписала Беларусь.
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Алесь Беляцкий отмечает, что визит послов – это проявление солидарности и моральной поддержки всей команды правозащитного центра «Весна».
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