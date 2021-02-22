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Лукашенко схватился за Путина синим ногтем - фотофакт

22.02.2021 17:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На сочинской Красной поляне во второй половине дня стартовали переговоры правителей России и Беларуси. Обращает на себя внимание рука визитера: ноготь большого пальца – посиневший, будто после травмы.

Лукашенко схватился за Путина синим ногтем - фотофакт

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «с обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться, можно предположить, что до вечера».

У обоих правителей дресс-код неформальный. Владимир Путин озвучил: «Очень рад нашей новой встрече. Это в современных условиях уже большая редкость».

Бросается в глаза, что встреча проходит в крайне аскетичной обстановке. Путин уже пригласил Лукашенко покататься позже на лыжах:

«Надеюсь, нам сегодня удастся немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов».


Белорусский правитель так прокомментировал неформальность встречи:

«Серьезные переговоры в обычной одежде — это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы».


Лукашенко схватился за Путина синим ногтем - фотофакт

Около 16.00 «Пул первого» сообщил, что основная часть переговоров длилась около часа, после чего началось катание на лыжах. Далее обед, к которому присоединится Дмитрий Медведев.

Как отмечает телеграм-канал «Пул №3» (фото оттуда), приближенный к Кремлю: «Неутомимые люди подсчитали, что «в 2000-2020 годах Лукашенко приезжал в Россию 106 раз. Из них 53 поездки были совершены для двусторонних переговоров на высшем уровне, 49 – для участия в официальных и неформальных саммитах СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и заседаниях Высшего Государственного совета Союзного государства»
 
 
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Бросается в глаза, что встреча проходит в крайне аскетичной обстановке.
 
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