|
Лукашенко схватился за Путина синим ногтем - фотофакт
Источник материала: UDFНа сочинской Красной поляне во второй половине дня стартовали переговоры правителей России и Беларуси. Обращает на себя внимание рука визитера: ноготь большого пальца – посиневший, будто после травмы.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «с обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться, можно предположить, что до вечера».
У обоих правителей дресс-код неформальный. Владимир Путин озвучил: «Очень рад нашей новой встрече. Это в современных условиях уже большая редкость».
Бросается в глаза, что встреча проходит в крайне аскетичной обстановке. Путин уже пригласил Лукашенко покататься позже на лыжах:
«Надеюсь, нам сегодня удастся немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов».
Белорусский правитель так прокомментировал неформальность встречи:
«Серьезные переговоры в обычной одежде — это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы».
Около 16.00 «Пул первого» сообщил, что основная часть переговоров длилась около часа, после чего началось катание на лыжах. Далее обед, к которому присоединится Дмитрий Медведев.
Как отмечает телеграм-канал «Пул №3» (фото оттуда), приближенный к Кремлю: «Неутомимые люди подсчитали, что «в 2000-2020 годах Лукашенко приезжал в Россию 106 раз. Из них 53 поездки были совершены для двусторонних переговоров на высшем уровне, 49 – для участия в официальных и неформальных саммитах СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и заседаниях Высшего Государственного совета Союзного государства»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бросается в глаза, что встреча проходит в крайне аскетичной обстановке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)