Источник материала: UDF

«Надеюсь, нам сегодня удастся немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов».

«Серьезные переговоры в обычной одежде — это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко схватился за Путина синим ногтем - фотофакт Бросается в глаза, что встреча проходит в крайне аскетичной обстановке.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ, «с обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться, можно предположить, что до вечера».У обоих правителей дресс-код неформальный.озвучил: «Очень рад нашей новой встрече. Это в современных условиях уже большая редкость».Бросается в глаза, что встреча проходит в крайне аскетичной обстановке. Путин уже пригласил Лукашенко покататься позже на лыжах:Белорусский правитель так прокомментировал неформальность встречи:Около 16.00 «Пул первого» сообщил, что основная часть переговоров длилась около часа, после чего началось катание на лыжах. Далее обед, к которому присоединитсяКак отмечает телеграм-канал «Пул №3» (фото оттуда), приближенный к Кремлю: «Неутомимые люди подсчитали, что «в 2000-2020 годах Лукашенко приезжал в Россию 106 раз. Из них 53 поездки были совершены для двусторонних переговоров на высшем уровне, 49 – для участия в официальных и неформальных саммитах СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и заседаниях Высшего Государственного совета Союзного государства»