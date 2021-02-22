Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Дети в Норильске ходят в школу через тоннель в сугробе 22.02.2021, 17:36

Другого пути у них нет.

Суровые зимы в Норильске и огромные сугробы — это не только ужасные неудобства, но и повод проявить смекалку и изобретательность. Например, дети из местной школы вырыли в одном из сугробов тоннель, чтобы попасть в школу, пишет tut.by .

Как говорит мама учащегося на видео: «Так ребенок ходит в школу, потому что по-другому далеко обходить. Другого пути пока нет».

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