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Видеофакт: Дети в Норильске ходят в школу через тоннель в сугробе
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Дети в Норильске ходят в школу через тоннель в сугробе
Другого пути у них нет.
Суровые зимы в Норильске и огромные сугробы — это не только ужасные неудобства, но и повод проявить смекалку и изобретательность. Например, дети из местной школы вырыли в одном из сугробов тоннель, чтобы попасть в школу, пишет
Как говорит мама учащегося на видео: «Так ребенок ходит в школу, потому что по-другому далеко обходить. Другого пути пока нет».
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Другого пути у них нет.
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