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Цены на фрукты и овощи: Беларусь и Литва

22.02.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Цены на фрукты и овощи: Беларусь и Литва

  • 22.02.2021, 17:29
Цены на фрукты и овощи: Беларусь и Литва

«Социально-ориентированное» государство снова попало в просак.

- Кто-то очень любит рассказывать о «социально-ориентированном» государстве, которое с утра и до вечера заботится о простых гражданах. Мы сравнили цены на фрукты и овощи в магазинах «дико-капиталистической» Литвы и «хрустально-сосудной» Беларуси, - пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Для удобства перевели цены в белорусские рубли. Подбирали продукты похожего качества. Впрочем, подобное исследование на досуге может провести каждый. Интернет позволяет.

В итоге: если купить по килограмму каждого наименования товаров, то в условном Витебске за это придётся выложить – 23,22 BYN, а в условном Каунасе – 15,09 BYN. Разница в 8,13 BYN или 2,59 €.

В Беларуси минимальная заработная плата, по официальной информации, составляет 400 BYN. Минимальный размер оплаты труда в Литве, после уплаты налогов, составляет 468.41€ или 1474,13 BYN.


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Теги: Витебск
 
 
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«Социально-ориентированное» государство снова попало в просак.
 
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