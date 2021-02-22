Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, кто сделал таинственную надпись на знаменитой картине «Крик» Эдварда Мунка 22.02.2021, 17:19

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фото: National Museum of Norway

«Крик» был впервые выставлен в Осло в 1893 году.

Ученые установили, что автором таинственной надписи на знаменитой картине Эварда Мунка "Крик" был сам норвежский художник.

В верхнем левом углу произведения есть едва различимая карандашная надпись: "Такое мог нарисовать только сумасшедший", передает ВВС .

В течение долго времени арт-критики спорили, каким образом она могла появиться. Некоторые считали, что ее сделал сам Мунк, другие предполагали, что это дело рук неизвестного посетителя выставки, недовольного содержанием полотна.

Специалисты Национальной галереи Норвегии изучили картину при помощи инфракрасного сканирования и пришли к выводу, что автором надписи был сам Мунк. Для этого они сличили почерк, которым она сделана, с письмами и дневниками художника.



фото: EPA

"Эта надпись, несомненно, сделана самим Мунком, сказала куратор музея Май Бритт Гуленг. - И ее содержание, и события 1895 года, когда Мунк впервые продемонстрировал эту картину в Норвегии, ведут в одном направлении".

По мнению Гуленг, художник написал несколько слов на своей картине после встречи с посетителями выставки, на которой один из зрителей, студент-медик, сказал ему, что это произведение, вероятно создано человеком, страдающим расстройством психики.

"Тут есть элемент иронии, но это показывает и его уязвимость, - цитирует Гуленг газета Guardian. - Он воспринял это очень серьезно и почувствовал себя обиженным, потому что в его семье были больные люди, и он очень этого опасался".



фото: gettyimages

По словам куратора, Мунк неоднократно возвращался к этому инциденту в своих письмах, его очень заботила проблема здоровья после того, как его сестра умерла в детстве от туберкулеза, а позже эта же болезнь унесла жизнь его матери. Отец и старшая сестра Мунка страдали от депрессий, а другая его сестра попала в больницу с биполярным расстройством.

"Для него было очень важно взять под контроль то, как он сам понимал себя, и как его понимали окружающие, - продолжает эксперт. - Вероятно, [надпись] стала способом продемонстрировать такой контроль, потому что другие назвали его безумцем, но этим он как бы говорит: "Я могу по этому поводу пошутить".

"Крик" был впервые выставлен в Осло (который тогда назывался Христиания) в 1893 году, картина стала одним из самых ярких воплощений тревоги в мировом искусстве. Полотно повлияло на множество художественных произведений и стало частью поп-культуры - отсылки к нему встречаются в голливудских фильмах, его даже превратили в эмодзи.

Однако после первой демонстрации перед публикой картина вызвала резкую критику - и множество рассуждений о психическом здоровье самого Мунка. Судя по дневникам художника, такая реакция его очень обижала.



Картина Мунка вдохновила создателей фильма ужасов "Крик"

фото: gettyimages

"Сколько себя помню, я страдал от глубокого чувства тревоги, которое я попытался отразить в своем искусстве, - писал Мунк. - Без этой тревоги и без болезни я был бы как корабль без руля".

В 2019 году в одной из программ Би-би-си картину назвали "воплощением его тревоги в поворотный момент истории, когда мир все больше уходил от старых традиций". По мнению экспертов, у произведения есть "явные параллели с сегодняшним миром".



фото: EPA

"Разумеется, именно поэтому "Крик" сохраняет свою силу, несмотря на то, что его можно встретить буквально повсюду: это отражение наших современных боязней. Разве все мы точно так же не кричим внутри?" - написали обозреватели Би-би-си.

"Крик" будет демонстрироваться в Национальной галерее Норвегии вместе с другими произведениями Мунка на выставке, посвященной творчеству художника, с 2022 года.

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