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Литва выдала белорусам 800 разрешений на въезд по гуманитарным причинам
Источник материала: Хартия'97
Литва выдала белорусам 800 разрешений на въезд по гуманитарным причинам
Более 100 человек попросили убежище.
По состоянию на 22 февраля Литва выдала белорусским гражданам 800 разрешений на въезд по гуманитарным причинам (+21 с начала 2021 года), сообщается на сайте литовского Министерства внутренних дел, пишет сайт
«Отмечается, что 371 гражданин Беларуси, получивший разрешение на въезд, уже находится в Литве (+16), 103 человека обратились с просьбой о предоставлении убежища (+28).
Каждую неделю у нас новые заявки, их небольшое число, но и количество выданных разрешений, и количество приезжающих неуклонно растет, — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте. — У нас уже более 100 человек, которые обратились за политическим убежищем».
Подобные разрешения Литва начала выдавать 11 августа прошлого года, на третий день протестов против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси. Гражданам, преследуемым по политическим мотивам и желающим выехать в Литву, предлагается обращаться в ее посольство за шенгенской визой с подтверждающими документами. Кроме того, они могут подать ходатайство о предоставлении политического убежища прямо на границе.
Правила пребывания в Шенгенской зоне по гуманитарной визе такие же, как и по получаемым в обычном порядке (не более 90 дней в любой 180-дневный период).
18 января, комментируя статистику переезда, Билотайте отметила: «Граждане Беларуси уже более пяти месяцев пользуются возможностью приехать в Литву с гуманитарными целями. Большинство предпочитает приехать на короткое время в надежде вернуться в свою страну после того, как политическая ситуация успокоится, но число людей, желающих поселиться в Литве на более длительный период, также растет».
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Более 100 человек попросили убежище.
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