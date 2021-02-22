BYPOL узнала, какой компромат собирают в Минобороны на силовиков, чтобы они не могли перейти на сторону народа

Источник материала: KYKY

В сети появилось максимально «патриотичное» видео, на котором полковник Андрей Кривоносов передает военнослужащим «заряд энергии и решительности», полученный им от рукопожатия с Лукашенко на ВНС.

На волне этого ролика инициатива BYPOL решила рассказать , как на самом деле обстоят дела в силовых структурах: оказывается, некоторых военных «заряд энергии» принимать принуждают.

«За прошедшие несколько дней в адрес BYPOL поступило внушительное количество обращений от военнослужащих Министерства обороны, а также сотрудников органов внутренних дел о принуждении их со стороны руководства записать видеообращение, в котором необходимо назвать гражданина Лукашенко своим президентом, а также нелестно высказаться о Светлане Тихановской и национальном БЧБ-флаге, назвав его тряпкой либо фашистским знаменем.

В некоторых подразделениях это явление отмечается единичными случаями, в других – носит массовый характер. Тем, кто отказывается, угрожают увольнением, прекращением кредитования и т.п.

Записанные видеообращения нигде не публикуются, а накапливаются в подразделениях кадровой и идеологической работы, чтобы впоследствии стать компроматом, который должен удержать военнослужащего (сотрудника ОВД) от открытого высказывания своей гражданской позиции и перехода на сторону народа.

В этой «инициативе» режима нет ничего нового: чем-то креативным его идеологи в погонах удивить уже не способны. Как и всё, что они делают, их очередное новаторство возымело обратный эффект – многие сотрудники, получившие подобные «предложения», начинают ассоциировать себя с задержанным гражданином, а своего руководителя – с омоновцем, который, замахиваясь дубинкой, заставляет тебя кричать «Я люблю ОМОН», – поделились в BYPOL.