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BYPOL узнала, какой компромат собирают в Минобороны на силовиков, чтобы они не могли перейти на сторону народа

22.02.2021 17:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В сети появилось максимально «патриотичное» видео, на котором полковник Андрей Кривоносов передает военнослужащим «заряд энергии и решительности», полученный им от рукопожатия с Лукашенко на ВНС. 

На волне этого ролика инициатива BYPOL решила рассказать, как на самом деле обстоят дела в силовых структурах: оказывается, некоторых военных «заряд энергии» принимать принуждают. 

«За прошедшие несколько дней в адрес BYPOL поступило внушительное количество обращений от военнослужащих Министерства обороны, а также сотрудников органов внутренних дел о принуждении их со стороны руководства записать видеообращение, в котором необходимо назвать гражданина Лукашенко своим президентом, а также нелестно высказаться о Светлане Тихановской и национальном БЧБ-флаге, назвав его тряпкой либо фашистским знаменем.

В некоторых подразделениях это явление отмечается единичными случаями, в других – носит массовый характер. Тем, кто отказывается, угрожают увольнением, прекращением кредитования и т.п.

Записанные видеообращения нигде не публикуются, а накапливаются в подразделениях кадровой и идеологической работы, чтобы впоследствии стать компроматом, который должен удержать военнослужащего (сотрудника ОВД) от открытого высказывания своей гражданской позиции и перехода на сторону народа.

В этой «инициативе» режима нет ничего нового: чем-то креативным его идеологи в погонах удивить уже не способны. Как и всё, что они делают, их очередное новаторство возымело обратный эффект – многие сотрудники, получившие подобные «предложения», начинают ассоциировать себя с задержанным гражданином, а своего руководителя – с омоновцем, который, замахиваясь дубинкой, заставляет тебя кричать «Я люблю ОМОН», – поделились в BYPOL. 

 
 
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В сети появилось максимально «патриотичное» видео, на котором полковник Андрей Кривоносов передает военнослужащим «заряд энергии и решительности», полученный им...
 
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