Апокалипсис сегодня: лужи крови и горы погибшей рыбы под Брестом

Такие страшные кадры снял рыбак на водоёме в районе Чижевчины под Брестом (точнее, деревня Баранцы).





Автор ролика прошёл по льду и вдоль берега. Везде лежат кучи рыбы. Только благодаря холодной погоде здесь сейчас можно дышать. В жару на водоёме был бы невыносимый запах.





В основном, погиб канадский сомик, но была замечена и другая рыба. Причиной катастрофы могла стать добыча торфа. На льду было видно много прорубей одинакового размера – видимо, через низ и извлекали торф. Предположительно, рыбе просто не хватило кислорода в воде.





Автор видео хоть и шокирован увиденной картиной, но за сомика не переживает. Дело в том, что эта порода быстро размножается и вытесняет других рыб. Питаться сомиками никто не может, они и колючие, и ядовитые.





Но сам по себе прецедент тревожный. Однако пока реакции официальных органов на шокирующее видео не последовало.







