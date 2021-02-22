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Тиктокеры обвинили Билла Гейтса в том, что с неба падает «фейковый» снег

22.02.2021 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По TikTok and Twitter расходятся видеозаписи, в которых пользователи лепят снежки и подносят к огню. Вопреки ожиданиям, снег не тает и вода с него не капает. Следовательно, снег не настоящий, а виноват в этом, конечно же, Билл Гейтс, рассказывает dev.by со ссылкой на Gizmodo.

Авторы таких видео наблюдают вполне обычное физическое явление под названием сублимация, когда снег переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое. Этот процесс происходит особенно интенсивно под воздействием солнечного света.

В другом ролике женщина поставила кусок снега в микроволновку, чтобы доказать, что снег фейковый и содержит металл, поскольку он начнет искриться. Желаемой реакции не получилось, но женщину это не разубедило.

По словам издания, такие видео набирают тысячи просмотров в соцсетях.

Конспирологические теории про снег существуют давно: например, это видео с объяснением сублимации датируется 2014 годом.

Новая волна подозрений может иметь две причины. Во-первых, совершенно не типичные для штата Техас снежная буря и ледяной шторм. Некоторые люди увидели снег впервые в жизни и не знакомы с его свойствами, поэтому возникает много вопросов.

Во-вторых, Билл Гейтс, которому заговорщики приписывают всевозможные грехи от пандемии до тайной чипизации населения Земли при помощи вакцин. Ранее сооснователь Microsoft предлагал для борьбы с глобальным потеплением распылить на небольшой площади в атмосфере карбонат кальция. По задумке, частицы вещества будут отражать солнечные лучи обратно в космос, что поможет снизить температуру Земли.

 
 
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Авторы таких видео наблюдают вполне обычное физическое явление под названием сублимация, когда снег переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое.
 
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