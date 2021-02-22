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«Зовет к бунту». Соловьев и Михалков «проехались» по белорусской актрисе Саше Бортич

22.02.2021 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Соловьев на канале «Россия 1» отметил «призывы к бунту», которые, по его мнению, высказывает белорусская актриса Саша Бортич. В телевизионном сюжете ведущий заручился виртуальной поддержкой режиссера Никиты Михалкова. Напомним, в сентябре он уже высказывался на тему протестов: тогда режиссер заметил, что белорусские акции — компьютерная графика.

В начале сюжета на канале «Россия 1» прозвучало, что актриса Саша Бортич «зовет к бунту», хотя у самой даже «и образования никакого нет, а главной школой жизни является работа официанткой в рок-баре». После этого зрителям показали кадры из интервью актрисы YouTube-каналу «Нежный редактор», которое вышло два года назад. Там Бортич произнесла фразу «может быть, я и х…я актриса, но официантка я п…я».

— Популярная Саша Бортич приглашает народ выходить на незаконные уличные протесты в поддержку Алексея Навального, явно не соображая, о чем говорит, — продолжил Соловьев. После этого на экране показали видеообращение Саши Бортич, в котором она призывает «пойти гулять», если «мы хотим жить в стране, где уважают человеческое право».

— Никакого смысла. Просто выходите за право и закон. Так кто ж против права и закона? — добавил ведущий «России 1».

Далее Соловьев заметил, что Никита Михалков на своем YouTube-канале «Бесогон ТВ» уже обращался к Саше Бортич, как к «одной из нескольких таких же».

— Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? — задался вопросом Михалков. — В которой ты за один съемочный день зарабатываешь 200 тысяч рублей (7012 белорусских рублей по курсу НБ РБ на 22 февраля 2021. — Прим. TUT.BY). Саша, чего тебе не хватает? Кто тебя ограбил? Ты хочешь быть в тренде? Рукопожатной?

Отметим, что источник информации о доходе актрисы в видео Никиты Михалкова не указан.


Скриншот из программы Никиты Михалкова на YouTube

Владимир Соловьев же сказал, что ограничится примером Саши Бортич, которая «действительно в порядке, востребована на съемочных площадках». Также ведущий указал на то, что муж актрисы ранее работал в администрации президента [Российской Федерации], а сейчас — «в успешном бизнесе, развивает курс ораторского искусства».

— Сама актриса, правда, курса там явно не проходила, но все же считает себя готовой к наставничеству и общественной деятельности, словно она Вера Комиссаржевская (актриса, участвовавшая в российском революционном движении начала XX века. — Прим. TUT.BY) или Мария Андреева (имеется в виду, видимо, гражданская жена Максима Горького. — Прим. TUT.BY). Но ведь несопоставимые величины, — сказал Соловьев в передаче.

Саша Бортич — 26-летняя белорусская актриса, которая стала сниматься в кино с 2014 года и в последнее время стала популярна в России. Девушку не раз приглашали в качестве гостя на шоу «Вечерний Ургант», она становилась героем интервью на YouTube-канале Юрия Дудя. Бортич играла в фильмах «Я худею» (2018), «Проводник» (2018), «Холоп» (2019) и других.

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Владимир Соловьев на канале «Россия 1» обратил внимание на «призывы к бунту» белорусской актрисы Саши Бортич. В сюжете он заручился виртуальной поддержкой...
 
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