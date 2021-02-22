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Аккаунт Палаты представителей в Instagram недоступен. Спросили почему

22.02.2021 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Telegram-канале «МотолькоПомоги» появилось сообщение, что «Instagram заблокировал официальный аккаунт Палаты представителей Национального собрания РБ». Спросили, так ли это.

Действительно, сейчас страница Палаты представителей недоступна. По ссылке появляется сообщение, что «возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».


В Telegram-канале активиста Антона Мотолько предполагается, что аккаунт был заблокирован. Однако в пресс-службе нам пояснили, что Палата представителей Национального собрания Беларуси просто сменила платформу — закрыла Instagram и перешла на Telegram.

 
 
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В Telegram-канале активиста Антона Мотолько предполагается, что аккаунт был заблокирован
 
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