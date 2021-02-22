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Аккаунт Палаты представителей в Instagram недоступен. Спросили почему
Источник материала: Tut.by
В Telegram-канале «МотолькоПомоги»
Действительно, сейчас страница Палаты представителей недоступна. По ссылке появляется сообщение, что «возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».
В Telegram-канале активиста Антона Мотолько предполагается, что аккаунт был заблокирован. Однако в пресс-службе нам пояснили, что Палата представителей Национального собрания Беларуси просто сменила платформу — закрыла Instagram и перешла на
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В Telegram-канале активиста Антона Мотолько предполагается, что аккаунт был заблокирован
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