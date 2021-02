Отмечаем 23 Февраля с правильной музыкой. Вот куда стоит сходить завтра вечером

Источник материала: Tut.by

23 Февраля — день неоднозначный. Вроде бы праздник, но не выходной. На постсоветском пространстве каждый отмечает эту дату по-своему, а по сути День защитника Отечества стал для нас праздником мужественности и стойкости. Театр «Территория мюзикла» предлагает отметить этот день, вспоминая хиты «лихих 90-х» .



Фото предоставлено организаторами

90-е — незабываемое время пьянящей свободы, разрушения стен и границ, построения нового мира, время веселой анархии отечественного рока и рождения нового понятия «отечественная попса». 90-е стали легендой и новой точкой отсчета. О них снимают фильмы и сериалы, их вспоминают с противоречивыми эмоциями. А сейчас приметы того времени как никогда актуальны. В моду опять возвращаются разноцветные лосины, куртки-косухи, фактурные колготки, белые кроссовки и цветные спортивные костюмы. Девушки с новой силой восхищаются ДиКаприо и плачут при просмотре «Титаника», а хиты революционных 90-х становятся классикой и обретают новый смысл.

Уже 23 февраля «Территории мюзикла» приглашает зрителей на мюзик-шоу «Хит-коллекция. Мировые хиты 90-х» . В программу вошли десять главных шлягеров 1990—1999: предлагаем их послушать в преддверии ностальгического концерта.

«Кино» — «Кукушка» (1990)

Последнее десятилетие XX века началось с трагического ухода главной иконы отечественного рока Виктора Цоя, гибель которого стала началом восхождения певца в статус легенды. В 1990 году на бетонном заборе, окружавшем долгострой Дворца Республики, возникла стена Виктора Цоя. Место стало культовым для поклонников группы. А лозунг «Цой жив!» до сих пор не теряет актуальности.

Игорь Тальков — «Я вернусь» (1991)

Еще один поэт, тексты которого не только выражали пульс времени, но и оказались пророческими. Игорь Тальков был убит в 1991 году при невыясненных обстоятельствах за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

ДДТ — «Осень» (1991)

Эта песня, могла бы войти в книгу рекордов Гиннесса — как самая исполняемая под гитару. Ее пели все: студенты в стройотрядах, за праздничным столом, подростки, коротавшие холодные вечера в подъездах. Исполнение, как правило, сопровождалось спорами, про что сначала петь: про «цепи» или про «камни».

Уитни Хьюстон — I Will Always Love You (1992)

Заглавная песня фильма «Телохранитель» навсегда сделала Уитни Хьюстон афроамериканской звездой номер один.

«Агата Кристи» — «Как на войне» (1992)

Провозглашенный братьями Самойловыми лозунг «Я на тебе, как на войне» не только обозначил вектор существования поколения «любовь-ненависть», но и предсказал дальнейшую судьбу музыкантов. В наши дни дуэт распался и ведет судебные войны за свое наследие.

Женя Белоусов — «Девчонка-девчоночка» (1993)

Евгений Белоусов — еще один поп-идол 90-х, жизнь которого оборвалась в самом расцвете. Это солнечный романтик, разбивший не одно девичье сердечко.

Алла Пугачева — «Позови меня с собой» (1993)

Песня стала популярна после трагической смерти ее автора — поэтессы Татьяны Снежиной. В 1998 году Алла Пугачева дала ей новую жизнь. Популярность шлягера была сумасшедшей. Ее исполняли даже герои «Улицы разбитых фонарей» — одного из топовых милицейский сериалов конца ушедшего века.

Nautilus Pompilius — «Крылья» (1996)

Это не просто заглавная песня девятого альбома «Наутилуса». Именно этот альбом ищет герой фильма «Брат» Данила Багров — главный герой переходного времени из века двадцатого в двадцать первый.

Земфира — «Почему?» (1998)

Земфира — главная певица поколения, чья молодость пришла на 1990-е и 2000-е. Любая ее песня этого периода — культовая и несет за собой шлейф бесшабашных воспоминаний.

Queen — The Show Must Go On (1991)

Эта песня не просто завещание одного из величайших рок-певцов всех времен Фредди Меркьюри. Это еще и гимн всех творческих людей, попавших под удар пандемии и в 2020-м в силу тех или иных причин оставшихся вне любимой профессии. Даже в самые сложные времена, как бы трудно нам ни было, «Шоу должно продолжаться!».