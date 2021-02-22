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Отмечаем 23 Февраля с правильной музыкой. Вот куда стоит сходить завтра вечером
Источник материала: Tut.by
23 Февраля — день неоднозначный. Вроде бы праздник, но не выходной. На постсоветском пространстве каждый отмечает эту дату по-своему, а по сути День защитника Отечества стал для нас праздником мужественности и стойкости. Театр «Территория мюзикла» предлагает отметить этот день, вспоминая
90-е — незабываемое время пьянящей свободы, разрушения стен и границ, построения нового мира, время веселой анархии отечественного рока и рождения нового понятия «отечественная попса». 90-е стали легендой и новой точкой отсчета. О них снимают фильмы и сериалы, их вспоминают с противоречивыми эмоциями. А сейчас приметы того времени как никогда актуальны. В моду опять возвращаются разноцветные лосины, куртки-косухи, фактурные колготки, белые кроссовки и цветные спортивные костюмы. Девушки с новой силой восхищаются ДиКаприо и плачут при просмотре «Титаника», а хиты революционных 90-х становятся классикой и обретают новый смысл.
Уже 23 февраля «Территории мюзикла» приглашает зрителей на мюзик-шоу
«Кино» — «Кукушка» (1990)
Последнее десятилетие XX века началось с трагического ухода главной иконы отечественного рока Виктора Цоя, гибель которого стала началом восхождения певца в статус легенды. В 1990 году на бетонном заборе, окружавшем долгострой Дворца Республики, возникла стена Виктора Цоя. Место стало культовым для поклонников группы. А лозунг «Цой жив!» до сих пор не теряет актуальности.
Игорь Тальков — «Я вернусь» (1991)
Еще один поэт, тексты которого не только выражали пульс времени, но и оказались пророческими. Игорь Тальков был убит в 1991 году при невыясненных обстоятельствах за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
ДДТ — «Осень» (1991)
Эта песня, могла бы войти в книгу рекордов Гиннесса — как самая исполняемая под гитару. Ее пели все: студенты в стройотрядах, за праздничным столом, подростки, коротавшие холодные вечера в подъездах. Исполнение, как правило, сопровождалось спорами, про что сначала петь: про «цепи» или про «камни».
Уитни Хьюстон — I Will Always Love You (1992)
Заглавная песня фильма «Телохранитель» навсегда сделала Уитни Хьюстон афроамериканской звездой номер один.
«Агата Кристи» — «Как на войне» (1992)
Провозглашенный братьями Самойловыми лозунг «Я на тебе, как на войне» не только обозначил вектор существования поколения «любовь-ненависть», но и предсказал дальнейшую судьбу музыкантов. В наши дни дуэт распался и ведет судебные войны за свое наследие.
Женя Белоусов — «Девчонка-девчоночка» (1993)
Евгений Белоусов — еще один поп-идол 90-х, жизнь которого оборвалась в самом расцвете. Это солнечный романтик, разбивший не одно девичье сердечко.
Алла Пугачева — «Позови меня с собой» (1993)
Песня стала популярна после трагической смерти ее автора — поэтессы Татьяны Снежиной. В 1998 году Алла Пугачева дала ей новую жизнь. Популярность шлягера была сумасшедшей. Ее исполняли даже герои «Улицы разбитых фонарей» — одного из топовых милицейский сериалов конца ушедшего века.
Nautilus Pompilius — «Крылья» (1996)
Это не просто заглавная песня девятого альбома «Наутилуса». Именно этот альбом ищет герой фильма «Брат» Данила Багров — главный герой переходного времени из века двадцатого в двадцать первый.
Земфира — «Почему?» (1998)
Земфира — главная певица поколения, чья молодость пришла на 1990-е и 2000-е. Любая ее песня этого периода — культовая и несет за собой шлейф бесшабашных воспоминаний.
Queen — The Show Must Go On (1991)
Эта песня не просто завещание одного из величайших рок-певцов всех времен Фредди Меркьюри. Это еще и гимн всех творческих людей, попавших под удар пандемии и в 2020-м в силу тех или иных причин оставшихся вне любимой профессии. Даже в самые сложные времена, как бы трудно нам ни было, «Шоу должно продолжаться!».
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23 Февраля - день неоднозначный. Вроде бы праздник, но не выходной. На постсоветском пространстве каждый отмечает эту дату по-своему, а по сути День защитника...
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