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2785 долларов! Huawei Mate X2 с гибким экраном представлен официально
Источник материала: Tut.by
Huawei официально представила новый смартфон с гибким внутренним и обычным внешним экранами — Mate X2. Устройство пока будет продаваться на территории Китая. Об этом говорится на
Внешне Huawei Mate X2 повторяет концепцию, которую Samsung придумала для своих Galaxy Z Fold. То есть в смартфонах используется дизайн книги, в которой вместо страниц — гибкий складывающийся экран, а вместо обложки — обычный внешний дисплей, меньшего размера.
С точки зрения характеристик в Mate X2 все на уровне. Так, внутренний экран — на 8 дюймов, с разрешением 2480 на 2200 точек. Внешний — на 6,45 дюйма, разрешение — 2700 на 1600 пикселей. В обоих панелях применяются OLED-матрицы с частотой обновления до 90 Гц. Процессором выступает фирменный Kirin 9000 5G. Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 256 или 512 ГБ. Батарея при этом — на 4500 мАч, с поддержкой 55-ваттной проводной зарядки.
В Huawei уточняют: габариты составляют 161,8×74,6 (145,8 мм в раскрытом состоянии) x 14,7 (8,2 мм в раскрытом состоянии) мм, вес — 295 граммов. В качестве операционной системы выступает Android 10 с оболочкой EMUI 11. Важно! Сервисов Google в новинке нет. В
Основная камера гаджета состоит из модулей на 50 Мп, 16 Мп («ширик»), 12 Мп (телефото, 3-кратный зум) и 8 Мп (перископ, 10-кратный зум). Фронтальный модуль «врезан» во внешний экран — его разрешение 16 Мп.
По информации The Verge, в Китае продажи устройства начнутся 25 февраля по цене в 2785 и 2940 долларов за версии с 256 и 512 ГБ памяти. О планах по выводу Mate X2 на глобальный рынок пока не сообщается.
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Внешне Huawei Mate X2 повторяет концепцию, которую Samsung придумала для своих Galaxy Z Fold. То есть в смартфонах используется дизайн книги, в которой вместо страниц - гибкий...
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