2785 долларов! Huawei Mate X2 с гибким экраном представлен официально

Источник материала: Tut.by

Huawei официально представила новый смартфон с гибким внутренним и обычным внешним экранами — Mate X2. Устройство пока будет продаваться на территории Китая. Об этом говорится на официальном сайте компании.





Внешне Huawei Mate X2 повторяет концепцию, которую Samsung придумала для своих Galaxy Z Fold. То есть в смартфонах используется дизайн книги, в которой вместо страниц — гибкий складывающийся экран, а вместо обложки — обычный внешний дисплей, меньшего размера.

С точки зрения характеристик в Mate X2 все на уровне. Так, внутренний экран — на 8 дюймов, с разрешением 2480 на 2200 точек. Внешний — на 6,45 дюйма, разрешение — 2700 на 1600 пикселей. В обоих панелях применяются OLED-матрицы с частотой обновления до 90 Гц. Процессором выступает фирменный Kirin 9000 5G. Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 256 или 512 ГБ. Батарея при этом — на 4500 мАч, с поддержкой 55-ваттной проводной зарядки.





В Huawei уточняют: габариты составляют 161,8×74,6 (145,8 мм в раскрытом состоянии) x 14,7 (8,2 мм в раскрытом состоянии) мм, вес — 295 граммов. В качестве операционной системы выступает Android 10 с оболочкой EMUI 11. Важно! Сервисов Google в новинке нет. В The Verge также добавляют, что хоть девайс и работает на Android, он может стать одним из первых, которые обновят на HarmonyOS разработки самой Huawei.

Основная камера гаджета состоит из модулей на 50 Мп, 16 Мп («ширик»), 12 Мп (телефото, 3-кратный зум) и 8 Мп (перископ, 10-кратный зум). Фронтальный модуль «врезан» во внешний экран — его разрешение 16 Мп.





По информации The Verge, в Китае продажи устройства начнутся 25 февраля по цене в 2785 и 2940 долларов за версии с 256 и 512 ГБ памяти. О планах по выводу Mate X2 на глобальный рынок пока не сообщается.