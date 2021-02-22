Жаркая латина и бальная классика: зрелищные танцы в фотографиях

Источник материала: Sputnik Беларусь

Соревнования прошли среди спортсменов-любителей всех возрастных категорий и пар Pro-Am. Как подчеркнули организаторы, Minsk Open Dance Festival удалось сделать действительно открытым турниром, на котором были рады танцорам любых федераций. Всего в столичном клубе "Фалкон" выступили более 800 пар из 11 стран мира.

Председатель Белорусского республиканского танцевального союза Александр Козыро остался доволен не только "географией" приехавших на турнир пар и его масштабом, но и качественной организацией самих соревнований: прекрасный просторный зал, качественный свет, изысканное оформление, живая музыка от оркестра Boris Myagkov Band, профессиональная судейская бригада и, конечно же, необыкновенная атмосфера мира танца.

В латиноамериканской программе среди молодежи до 19 лет разыгрывался Кубок мира по версии IDSU, а для финалистов IDSU Grand Prix Adult Latin, Standard - солидный призовой фонд.

Изюминкой стало празднование в рамках фестиваля танцевальным клубом "Сигма" своего юбилея. Поздравить тренеров, пожалуй, самого успешного белорусского спортивного объединения в мире танцев приехали и действующие спортсмены, и уже закончившие карьеру. Огромный торт с цифрами "35" был торжественно продемонстрирован прямо на танцевальной площадке.

Но главной наградой для всех гостей фестиваля стала возможность наконец-то пообщаться с коллегами и возобновить спортивную практику. Минск как никогда соскучился по крупным международным турнирам.