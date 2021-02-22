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nubia Red Magic 6 зарядится до 50% за пять минут от комплектной зарядки

22.02.2021 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бренд nubia представит 4 марта свой новый смартфон Red Magic 6. Устройство получит супербыструю зарядку: генеральный директор Ни Фей заявил, что аккумулятор емкостью 4500 мАч удастся зарядить до 50% за пять минут.

Это станет возможным благодаря фирменному «кубику» мощностью 120 Вт. Причем, в отличие от тенденции некоторых производителей, зарядка будет поставляться в комплекте с nubia Red Magic 6. У этого зарядного устройства будет обычный выход на USB-C.

Также представитель компании отметил, что столь быстрая зарядка не повредит батарее и не приведет к перегреву благодаря использованию графита и электролита. Наконец, батарея помещена в защищенный корпус, поэтому даже если с аккумулятором что-то случится, остальная начинка смартфона не должна пострадать.


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Бренд nubia представит 4 марта свой новый смартфон Red Magic 6. Устройство получит супербыструю зарядку: генеральный директор Ни Фей заявил, что аккумулятор емкостью 4500...
 
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