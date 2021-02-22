У нас товар — у вас купец. Стало понятно, с чем Лукашенко приехал к Путину

Источник материала: Салiдарнасць

И хоть переговоры в Красной поляне проходят за закрытыми дверями, кое-какие выводы из встречи можно сделать уже сейчас.





Фото: телеграм-канал Пул №3

Небольшое выступление для прессы немного расставило точки над «i» . По крайней мере, в части ближайших планов обоих правителей.

Вообще весь диалог между правителями строился в формате «мы близкие люди, и наши узы только крепнут». Как бы кому ни хотелось, Александр Григорьевич ни на секунду не выглядел «униженным и оскорбленным», хоть и не упускал случая при любой возможности похвалить Владимира Владимировича и от души поблагодарить за все хорошее. Это для тех, кто в визите Лукашенко ранее узрел «вызов на ковер» для принуждения к транзиту власти.

Ни о конституциях, ни о референдуме, ни о каких-либо вообще телодвижениях в этом направлении заявлено не было. По крайней мере, вслух. Ну а скорое облачение Лукашенко в костюм для совместной горнолыжной прогулки свидетельствовало о вполне себе благожелательном настроении после переговоров.

Зато явно бросались в глаза заявления обоих обо всем едином и работе в этом направлении.

— Мы очень близкие люди, близкие народы: культура, язык, история. Причем не только основанная на героическом недавнем прошлом ВОВ, но и уходящей далеко в века. Нас это все объединяет и, конечно, очень хорошо, что мы поддерживаем эту работу и в настоящее время, — заявил Владимир Путин.

Лукашенко, словно под копирку, вторил:

— Мы очень близкие люди, у нас очень близкие народы, очень близкие страны. Немало сделали и правительство работает до сих пор.

Ну а далее вдруг зазвучала ставшая уже забываться песня про «дорожные карты». В частности, Лукашенко рассказал про 33 направления, над которыми работают правительства.

— Мы сейчас их модернизируем, подновим. И правительства наши займутся этим. И действительно: правительства очень много сделали. Они обновили формат и мне посол Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь дорожных карт. Все остальное в принципе готово к подписанию. Поэтому план действий есть.

Называется, вот вам и новая Конституция, и транзит власти, и выборы! Дорожные карты снова вытянули из-под сукна и завели старую шарманку. И это, похоже, именно тот основной товар, которым Александр Григорьевич собрался торговать в России. Не факт, конечно, что единственный (но мы ведь, в конце концов, и не знаем, что там за «плюшки» прописаны) и не факт, что сам захотел.

Кстати, любопытно, что с последнего обсуждения этого вопроса, количество «карт» неожиданно выросло. Еще в конце 2019 года их было 31, причем последнюю, 31-ю, которая предусматривала создание наднациональных органов и введение единой валюты, белорусская сторона категорически отказывалась подписывать.

Год назад Лукашенко дословно заявлял: «Мы два суверенных государства. Да, мы продвигаем интеграцию, но ту, которая не ущемляет суверенитет. Эта 31-я «дорожная карта» или план… план строительства наднациональных органов. Мы с Путиным вообще исключили разговоры об этом – еще в Сочи».

И вот, надо же, снова Сочи и снова «карты»!

Не будем, конечно, прежде времени посыпать голову пеплом. В конце концов, столько уже было роздано обещаний со стороны Лукашенко, что очередная «усиленная» работа правительств вызывает только усмешку. Хотя, надо признать, что в этот раз у Путина в этой «карточной» игре козыри явно помощнее, чем прежде.

И Лукашенко это прекрасно понимает. Не удивительно, что он так рассыпался в благодарностях Владимиру Владимировичу:

— Я, конечно, очень благодарен за ту поддержку, которую вы оказываете экономике Беларуси. Должен проинформировать вас, что это не зря. Деньги не выброшены на ветер. Из 70 млрд ВВП Беларуси мы, как вы сказали, наполовину в торговом обороте завязаны на Россию. Поэтому спасибо! — отметил белорусский правитель и вновь повторил: — Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер.

Нет, конечно, не выбросили! Деньги белорусские власти потратили исключительно с умом. И эти переговоры по дорожным картам, которые, по сути, отдают Беларусь в руки России — красноречивое подтверждение такого «эффективного» использования средств.