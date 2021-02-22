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«Похоже, что эти пищевые добавки имеют преимущества: для витамина D, снижая смертность от рака; а для омега-3 – уменьшение сердечных приступов», – сказала ведущий автор исследования Джоанн Мэнсон.

«В отношении омега-3 мы обнаружили удивительным тот факт, что был такой сильный сигнал для уменьшения сердечного приступа, и результаты сильно различались в зависимости от потребления рыбы», – сказал Мэнсон, добавив, что люди, которые ели две порции рыбы в неделю, вряд ли увидят какую-либо пользу от добавок омега-3.

«Это может быть способом уменьшить неравенство в состоянии здоровья [с точки зрения этой конечной точки], что касается сердечно-сосудистых заболеваний», – сказал Мэнсон.

Эксперты: принимайте пищевые добавки, но не переусердствуйте

«Для афроамериканцев, которые в целом здоровы, увеличение потребления добавок омега-3 может быть полезным и защитным. Вреда нет и, возможно, есть большая польза », – сказал Хирш.

«Прежде чем люди зацикливаются на добавках как способ продемонстрировать, что у них все хорошо, им действительно нужно сосредоточиться на улучшении образа жизни, например, на регулярных физических упражнениях и здоровом питании. В противном случае они упускают из виду общую картину », – сказал Хирш.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рыбий жир и витамин D помогут защититься от рака и болезней сердца Согласно анализу, добавки витамина D успешно снижают риск смерти от рака.

Согласно анализу, добавки витамина D успешно снижают риск смерти от рака, в то время как добавки с омега-3 жирными кислотами значительно снижают вероятность сердечных приступов.Как оказалось, эти результаты подтверждают выводы более раннего исследования, опубликованного в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).Исследование NEJM, в котором в течение пяти лет наблюдали почти 26000 человек, показало, что добавка витамина D успешно снизила смертность от рака на 25 процентов, в то время как жирные кислоты омега-3 в форме добавок рыбьего жира снизили вероятность сердечных приступов на более 28 процентов.Как подробно описано в NEJM, Мэнсон и ее коллеги сделали одно удивительное открытие: добавление рыбьего жира было более полезным для людей, которые не ели рыбу регулярно. Исследователи отметили снижение числа серьезных сердечно-сосудистых событий на 19% и сердечных приступов в указанной группе на 40%.Из-за этого, сказал Мэнсон, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить людей, которые получат наибольшую пользу от добавок с витамином D или омега-3 жирными кислотами, а также потенциальные риски этих двух добавок для разных подгрупп людей.Одной из таких подгрупп были афроамериканцы, которых Мэнсон описал как имеющих самые драматические результаты в снижении риска сердечного приступа после приема добавок омега-3.По словам Мэнсона, частота сердечных приступов у них была на 77 процентов ниже, чем в контрольной группе людей, не принимавших никаких добавок.Однако Мэнсон отмечает, что необходимы дополнительные исследования, добавляя, что, если другие исследования могут показать, что афроамериканцы действительно могут извлечь пользу из добавок омега-3, этот подход может стать потенциальным способом помочь уменьшить сердечные приступы в этой группе населения.По данным Heart Foundation, у афроамериканцев высокий уровень смертности от сердечных заболеваний по сравнению с белыми и представителями других этнических групп: около 48 процентов афроамериканских женщин и 44 процента афроамериканских мужчин страдают той или иной формой сердечных заболеваний.Однако, несмотря на его преимущества, Национальный институт рака предупреждает, что людям следует избегать чрезмерного потребления витамина D, так как он может повысить уровень кальция в организме. По словам исследователей, это может привести к таким состояниям, как кальциноз или образование отложений соли кальция в почках, сердце и легких, а также к гиперкальциемии или высокому уровню кальция в крови.«В целом витамин D или рыбий жир не слишком вредны», – сказал, директор по профилактической кардиологии в больнице Sandra Atlas Bass Heart компании Northwell Health в Манхассете, Нью-Йорк, добавив, что добавки с омега-3 могут улучшить здоровье сердца, особенно среди афроамериканцев.Хирш отметил, что, говоря о том, какие шаги следует предпринять для снижения нежелательных последствий для здоровья, важно сосредоточиться на шагах, которые уже доказали, что имеют большое значение.Тем временем Мэнсон и остальные члены ее исследовательской группы рассчитывают продолжить долгосрочное наблюдение за исследуемой группой. По словам Мэнсона, это позволит им глубже изучить генетические факторы и биомаркеры, которые могут предсказать последствия для здоровья. Это, по словам Мэнсона, может позволить им выявить людей, которым добавки могут быть полезны.