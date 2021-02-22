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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы интересные факты о мужском организме Вряд ли кто поспорит с тем, что мужчины лучше женщин ориентированы в пространстве.

Во-первых, мужчины обладают мозгом, который практически на 8-15% больше, чем у женщин, да к тому же на 150 грамм тяжелее женского мозга. Во время сна происходит снижение электрической активности мозга мужчин практически на 70%, в то время, как у женщин этот показатель составляет лишь 10%. Научно доказано, что IQ мужчин выше, чем у женщин на 3,6 балла.Вряд ли кто поспорит с тем, что мужчины лучше женщин ориентированы в пространстве. Примером тому служит разница в парковке автомобиля мужчинами и женщинами-водителями. Различия в задействовании миндалевидного тела в правом полушарии у мужчин и женщин повлияло на способностях концентрации на проблемах (у мужчин), и более эмоциональном восприятии (у женщин). Интересным научно подтверждённым фактом является увеличение жизни в браке у мужчин на 1,7 года. Для сравнения: замужние женщины живут на 1,4 года меньше.