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Названы интересные факты о мужском организме

22.02.2021 18:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы интересные факты о мужском организме
Иллюстративное фото
Казалось бы, что нового можно узнать о мужчинах. Однако, как выяснилось, существуют достаточно уникальные медицинские данные, которые подтверждают индивидуальность мужчин.

Во-первых, мужчины обладают мозгом, который практически на 8-15% больше, чем у женщин, да к тому же на 150 грамм тяжелее женского мозга. Во время сна происходит снижение электрической активности мозга мужчин практически на 70%, в то время, как у женщин этот показатель составляет лишь 10%. Научно доказано, что IQ мужчин выше, чем у женщин на 3,6 балла.

Вряд ли кто поспорит с тем, что мужчины лучше женщин ориентированы в пространстве. Примером тому служит разница в парковке автомобиля мужчинами и женщинами-водителями. Различия в задействовании миндалевидного тела в правом полушарии у мужчин и женщин повлияло на способностях концентрации на проблемах (у мужчин), и более эмоциональном восприятии (у женщин). Интересным научно подтверждённым фактом является увеличение жизни в браке у мужчин на 1,7 года. Для сравнения: замужние женщины живут на 1,4 года меньше.
 
 
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Вряд ли кто поспорит с тем, что мужчины лучше женщин ориентированы в пространстве.
 
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