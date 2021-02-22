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Филипп Киркоров стал жертвой скандала на федеральном канале

22.02.2021 18:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Филипп Киркоров стал жертвой скандала на федеральном канале
Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чудесным образом эстрадный певец стал фигурантом очередной ссоры представителей шоу-бизнеса. Всему виной проект «Танцы со звездами» и голосование телезрителей. Поговаривают, что Филипп Киркоров лично привел Сергея Лазарева на сцену и в очередной раз повлиял на его успех.

Все началось с того, что артист, победивший в шоу на федеральном канале, неосторожно высказался в адрес своего соперника Давида Манукяна. По словам Сергея Лазарева, блогер попал на телевидение благодаря известному человеку.

Похоже, что Сергей напомнил о всеми известной экс-возлюбленной начинающего артиста. К слову, Ольга Бузова действительно обращалась к подписчикам и призывала проголосовать за неверного любовника. История приобрела новый поворот, когда на горизонте появилась бабушка Давы.

Пожилая женщина встала на защиту внучка и напомнила о прошлом Лазарева. Родственница блогера отметила, что в свое время Сергей оказался на «Евровидении» по просьбе влиятельного исполнителя.

«Постеснялся бы это говорить. А ничего, что этот великий и душой, и сердцем человек за ручку довел Сережу до «Евровидения». В этом месте надо было прикусить язычок», – высказалась Милена Васильевна.


Многочисленная аудитория мгновенно угадала имя главного спасителя Сергея Лазарева. В данном случае речь идет о короле российской эстрады. И правда, роль Киркорова сложно переоценить. Подписчики принялись обсуждать нелегкий путь исполнителя и бесспорную поддержку Филиппа Бедросовича на ежегодном фестивале. Остается только гадать, разрешится ли спор между двумя финалистами мирным путем?
 
 
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Все началось с того, что артист, победивший в шоу, неосторожно высказался в адрес своего соперника.
 
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