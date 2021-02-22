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Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Постеснялся бы это говорить. А ничего, что этот великий и душой, и сердцем человек за ручку довел Сережу до «Евровидения». В этом месте надо было прикусить язычок», – высказалась Милена Васильевна.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Филипп Киркоров стал жертвой скандала на федеральном канале Все началось с того, что артист, победивший в шоу, неосторожно высказался в адрес своего соперника.

Все началось с того, что артист, победивший в шоу на федеральном канале, неосторожно высказался в адрес своего соперника. По словам, блогер попал на телевидение благодаря известному человеку.Похоже, что Сергей напомнил о всеми известной экс-возлюбленной начинающего артиста. К слову,действительно обращалась к подписчикам и призывала проголосовать за неверного любовника. История приобрела новый поворот, когда на горизонте появилась бабушка Давы.Пожилая женщина встала на защиту внучка и напомнила о прошлом Лазарева. Родственница блогера отметила, что в свое время Сергей оказался на «Евровидении» по просьбе влиятельного исполнителя.Многочисленная аудитория мгновенно угадала имя главного спасителя Сергея Лазарева. В данном случае речь идет о короле российской эстрады. И правда, роль Киркорова сложно переоценить. Подписчики принялись обсуждать нелегкий путь исполнителя и бесспорную поддержку Филиппа Бедросовича на ежегодном фестивале. Остается только гадать, разрешится ли спор между двумя финалистами мирным путем?