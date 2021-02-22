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Суд над Бабарико: важные моменты сегодняшнего дня

22.02.2021 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Московского района Минска завершился очередной день заседания по делу «Белгазпромбанка».


архивное фото

Самое важное и интересное с процесса над экс-банкиром, претендовавшим в кандидаты в президенты, отмечает пресс-служба Виктора Бабарико.

▪ Виктор Бабарико в хорошем настроении. В Минске солнце — оно светит и дает надежду. В зале экс-банкир находится в клетке без наручников.

▪ Прокуроры продолжают зачитывать обвинения в отношении фигурантов. Пока оглашается обвинение, защита Виктора Бабарико его просто слушает.

▪ Следующий этап – предоставление стороной обвинения доказательств вины. Защита будет участвовать в их исследовании.

▪ На данный момент, после изучения материалов следствия, адвокаты Бабарико не видят доказательств тех обвинений, которые вменяют Виктору Дмитриевичу.

Отмечается, что открытым процесс назвать нельзя: часть журналистов могут попасть на заседание, часть — вынуждены стоять возле суда.
 
Теги: Минск
 
 
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В суде Московского района Минска завершился очередной день заседания по делу «Белгазпромбанка».
 
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