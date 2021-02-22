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Чекисты не дремлют? От имени "Весны" на адреса европейских парламентариев и послов отправлено фейковое письмо

22.02.2021 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером в пятницу - 19 февраля - якобы от имени Правозащитного центра "Весна" было отправлено письмо на английском языке по 85 электронным адресам европейских парламентариев и послов разных стран.

В нем значилось, что "Весна" якобы всерьез озабочена ростом нарушений прав граждан на свободу выражения мнений и мирных собраний в ряде европейских стран и якобы призывает провести расследование таких случаев нарушений. 

В приложении содержалось 28 фото, очевидно, скачанных из открытых источников в интернете.

Письмо было отправлено с адреса [email protected], который никогда не принадлежал и не имеет отношения к "Весне".

"Официально заявляем, что никаких писем с указанного ящика мы не отправляли, никаких призывов к европейским странам не распространяли. Расцениваем такое письмо от имени ПЦ "Весна" как грязную провокацию со стороны белорусских спецслужб", - прокомментировал ситуацию Алесь Беляцкий.

Все актуальные контакты организации содержатся на соответствующей странице официального сайта и в социальных сетях.
 
 
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Вечером в пятницу - 19 февраля - якобы от имени Правозащитного центра "Весна" было отправлено письмо на английском языке по 85 электронным адресам европейских...
 
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