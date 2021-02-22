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Чекисты не дремлют? От имени "Весны" на адреса европейских парламентариев и послов отправлено фейковое письмо
Источник материала: Партизан
Вечером в пятницу - 19 февраля - якобы от имени Правозащитного центра
В нем значилось, что "Весна" якобы всерьез озабочена ростом нарушений прав граждан на свободу выражения мнений и мирных собраний в ряде европейских стран и якобы призывает провести расследование таких случаев нарушений.
В приложении содержалось 28 фото, очевидно, скачанных из открытых источников в интернете.
Письмо было отправлено с адреса
"Официально заявляем, что никаких писем с указанного ящика мы не отправляли, никаких призывов к европейским странам не распространяли. Расцениваем такое письмо от имени ПЦ "Весна" как грязную провокацию со стороны белорусских спецслужб", - прокомментировал ситуацию Алесь Беляцкий.
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Чекисты не дремлют? От имени "Весны" на адреса европейских парламентариев и послов отправлено фейковое письмо
Вечером в пятницу - 19 февраля - якобы от имени Правозащитного центра "Весна" было отправлено письмо на английском языке по 85 электронным адресам европейских...
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