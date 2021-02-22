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Первый реактор БелАЭС примут в эксплуатацию в апреле-мае
22.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый энергоблок белорусской АЭС – о которой сегодня
До этого момента оценят готовность объектов и всех систем, а также персонала. Сейчас на атомной станции в режиме опытно-промышленной эксплуатации осваивают мощность первого реактора. Все испытания проходят в штатном режиме.
Сейчас на
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Сейчас на атомной станции в режиме опытно-промышленной эксплуатации осваивают мощность первого реактора.
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