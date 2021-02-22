Первый реактор БелАЭС примут в эксплуатацию в апреле-мае

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый энергоблок белорусской АЭС – о которой сегодня говорили президенты России и Беларуси – примут в эксплуатацию в апреле-мае. Решение о полной готовности даст специальная комиссия, сообщает телеканал «МИР 24».

До этого момента оценят готовность объектов и всех систем, а также персонала. Сейчас на атомной станции в режиме опытно-промышленной эксплуатации осваивают мощность первого реактора. Все испытания проходят в штатном режиме.

«На каждое испытание есть соответствующие программы, которые соответствуют проекту обоснованию безопасности. Неукоснительно все действия идут по программе. Неделю назад присутствовали инспекторы ENSREG от ЕС по оценке стресс-тестов. Сейчас ведется работа по завершению итогового доклада. Как со стороны МАГАТЭ, так и тех инспекторов, которые были, претензий к процессам, которые проходят на станции, нет», – отметил первый заместитель начальника департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль.