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Первый реактор БелАЭС примут в эксплуатацию в апреле-мае

22.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый энергоблок белорусской АЭС – о которой сегодня говорили президенты России и Беларуси – примут в эксплуатацию в апреле-мае. Решение о полной готовности даст специальная комиссия, сообщает телеканал «МИР 24».

До этого момента оценят готовность объектов и всех систем, а также персонала. Сейчас на атомной станции в режиме опытно-промышленной эксплуатации осваивают мощность первого реактора. Все испытания проходят в штатном режиме.

«На каждое испытание есть соответствующие программы, которые соответствуют проекту обоснованию безопасности. Неукоснительно все действия идут по программе. Неделю назад присутствовали инспекторы ENSREG от ЕС по оценке стресс-тестов. Сейчас ведется работа по завершению итогового доклада. Как со стороны МАГАТЭ, так и тех инспекторов, которые были, претензий к процессам, которые проходят на станции, нет», – отметил первый заместитель начальника департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль.

Сейчас на АЭС в Островце продолжается строительство второго реактора. Степень готовности – около 80%. Атомную станцию возводят по российскому проекту.



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Сейчас на атомной станции в режиме опытно-промышленной эксплуатации осваивают мощность первого реактора.
 
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