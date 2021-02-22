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Участники культовой группы, которая просуществовала почти 30 лет, объявили о распаде

22.02.2021 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Участники французского хаус-дуэта Daft Punk сообщили о распаде группы. Информация об этом появилась на YouTube-канале музыкантов. С поклонниками артисты попрощались эпичным видео — посмотрите!

Daft Punk — музыкальный дуэт из Франции, играющий электроннику. В 1993 году коллектив образовали Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо. Группа работала с такими жанрами, как французский хаус, электроник-рок, техно, нью-диско, фанк, синти-поп.

Сегодня участники Daft Punk объявили о том, что коллектив прекращает существование. На своем YouTube-канале музыканты опубликовали видео под названием Epilogue («Эпилог»), в котором попрощались с фанатами. «1993 — 2021», — сообщает титр из этого ролика. Причины распада не сообщаются.

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Участники французского хаус-дуэта Daft Punk сообщили о распаде группы. Информация об этом появилась на YouTube-канале музыкантов. С поклонниками артисты попрощались...
 
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