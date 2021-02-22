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Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки на смартфоны и другую технику
Источник материала: Tut.by
Один из фирменных магазинов Xiaomi — Xistore — устроил скидки на смартфоны и другую технику бренда. Посмотрели, какие устройства отдают по более выгодной цене, чем обычно.
В описании акции на сайте магазина говорится, что скидки доходят до 30%. Возможно, это так, но речь явно не о всех товарах. А еще там уточняется, что количество акционных аппаратов ограничено.
Так, например,
Из смартфонов скидки предоставляются, скажем, на
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В описании акции на сайте магазина говорится, что скидки доходят до 30%. Возможно, это так, но речь явно не о всех товарах. А еще там уточняется, что количество...
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