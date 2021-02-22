Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки на смартфоны и другую технику

Источник материала: Tut.by

Один из фирменных магазинов Xiaomi — Xistore — устроил скидки на смартфоны и другую технику бренда. Посмотрели, какие устройства отдают по более выгодной цене, чем обычно.



Фото: Reuters

В описании акции на сайте магазина говорится, что скидки доходят до 30%. Возможно, это так, но речь явно не о всех товарах. А еще там уточняется, что количество акционных аппаратов ограничено.

Так, например, беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2 по промокоду стоят 55 рублей вместо 65 рублей, фитнес-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-модулем — 79 рублей вместо 99 рублей. Весы Mi Body Composition Scale 2 — 63 рубля вместо 79 рублей. Наконец, телевизор Mi TV 4S на 43 дюйма сейчас продают за 1059,04 рубля вместо 1139 рублей.

Из смартфонов скидки предоставляются, скажем, на Poco X3 в версии с 6/128 ГБ памяти — 899 рублей вместо 999 рублей. Redmi Note 9 (3/64 ГБ) без NFC-датчика — 499,01 рубля вместо 539 рублей. Также с выгодой предлагают «старичка» Redmi Note 8 Pro (6/64 ГБ). Его оценили в 649,02 рубля при обычной цене в 699 рублей.