ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки на смартфоны и другую технику

22.02.2021 18:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Один из фирменных магазинов Xiaomi — Xistore — устроил скидки на смартфоны и другую технику бренда. Посмотрели, какие устройства отдают по более выгодной цене, чем обычно.


Фото: Reuters

В описании акции на сайте магазина говорится, что скидки доходят до 30%. Возможно, это так, но речь явно не о всех товарах. А еще там уточняется, что количество акционных аппаратов ограничено.

Так, например, беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2 по промокоду стоят 55 рублей вместо 65 рублей, фитнес-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-модулем — 79 рублей вместо 99 рублей. Весы Mi Body Composition Scale 2 — 63 рубля вместо 79 рублей. Наконец, телевизор Mi TV 4S на 43 дюйма сейчас продают за 1059,04 рубля вместо 1139 рублей.

Из смартфонов скидки предоставляются, скажем, на Poco X3 в версии с 6/128 ГБ памяти — 899 рублей вместо 999 рублей. Redmi Note 9 (3/64 ГБ) без NFC-датчика — 499,01 рубля вместо 539 рублей. Также с выгодой предлагают «старичка» Redmi Note 8 Pro (6/64 ГБ). Его оценили в 649,02 рубля при обычной цене в 699 рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В описании акции на сайте магазина говорится, что скидки доходят до 30%. Возможно, это так, но речь явно не о всех товарах. А еще там уточняется, что количество...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Принять исчерпывающие меры». Налоговики и служба занятости «взялись» за минских тунеядцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by