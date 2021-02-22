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«Принять исчерпывающие меры». Налоговики и служба занятости «взялись» за минских тунеядцев
Источник материала: Tut.by
Минские власти снова подняли тему не занятых в экономике. Сегодня на оперативном совещании Мингорисполкома сообщили, что перед службами занятости и налоговой «поставили задачу принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города». Как конкретно намерены сделать, не сообщается. Напомним, в декабре прошлого года Александр Лукашенко
«В центре внимания городских властей были и вопросы занятости минчан. В столице официально зарегистрированы 816 безработных, на каждого из которых в среднем приходится по 22 вакансии. Вместе с тем, по базам данных не занятых в экономике, в Минске насчитывается более 39 тыс. граждан длительно неработающих, из них 38,7 тыс. — неработающих более года и 10,2 тыс. — не имеющих индивидуального личного счета в ФСЗН, то есть не работавших никогда», —
При этом власти не конкретизируют, кого включили в список тех, у кого не открыт индивидуальный личный счет в ФСЗН. Не исключено, что среди них могут быть в числе прочих молодые специалисты, которые после выпуска из учебного заведения не могут найти работу, в том числе из-за нехватки трудового стажа. Ранее мы
Напомним, в конце 2020 года в Минске
В ситуации, когда службе занятости и налоговой нужно принять «исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику», есть интересный момент. В Беларуси работает так называемый тунеядский декрет, по которому белорусы трудоспособного возраста, которые не заняты в экономике и у которых в собственности есть жилье, оплачивают по полному тарифу горячую воду. С 1 мая,
Служба занятости в свою очередь может предлагать активнее трудоустройство не занятым в экономике. К примеру, в ноябре прошлого года среди наиболее востребованных рабочих профессий были продавец, повар, контролер-кассир, водитель автомобиля, маляр, штукатур. На начало декабря (более свежую статистику на сайте комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома
Напомним, в декабре минчане
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Минские власти снова подняли тему не занятых в экономике.
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