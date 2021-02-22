Жесткая авария в Лиозненском районе: один человек погиб, еще два в больнице

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла утром 22 февраля в Лиозненском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Около 09.00 на 118-м километре трассы Санкт-Петербург — Гомель — граница Украины произошло столкновение трех автомобилей. Выяснилось, что 34-летний водитель Toyota не справился с управлением и по касательной зацепил BMW, после чего влетел в Ford.



Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель Toyota от полученных травм умер на месте происшествия. Его 31-летний пассажир и ехавшая в Ford 22-летняя девушка с телесными повреждениями доставлены в больницу.