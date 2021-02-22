|
Белорусы Санкт-Петербурга: Саша, Гаага в другой стороне!
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Санкт-Петербурга: Саша, Гаага в другой стороне!
Диаспора вышла на акцию солидарности в 198-ой раз.
Белорусы Санкт-Петербурга в 198-ой раз собрались на акцию солидарности с протестующими на Родине, сообщает телеграм-канал
«Сегодня мы находимся в одном из красивейших мест - Петергофе, около Петродворцового маяка, окрашенного в наши национальные цвета. Маяк надежды всегда показывал путь, и мы с вами на верном победном пути. И говорим Саше, что Гаага в другой стороне!», – сказали участники акции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диаспора вышла на акцию солидарности в 198-ой раз.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)