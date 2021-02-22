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Белорусы Санкт-Петербурга: Саша, Гаага в другой стороне!

22.02.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Санкт-Петербурга: Саша, Гаага в другой стороне!

  • 22.02.2021, 18:11
Белорусы Санкт-Петербурга: Саша, Гаага в другой стороне!
иллюстрационное Фото: euroradio.fm

Диаспора вышла на акцию солидарности в 198-ой раз.

Белорусы Санкт-Петербурга в 198-ой раз собрались на акцию солидарности с протестующими на Родине, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Сегодня мы находимся в одном из красивейших мест - Петергофе, около Петродворцового маяка, окрашенного в наши национальные цвета. Маяк надежды всегда показывал путь, и мы с вами на верном победном пути. И говорим Саше, что Гаага в другой стороне!», – сказали участники акции.


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Диаспора вышла на акцию солидарности в 198-ой раз.
 
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