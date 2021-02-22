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Западные СМИ удивлены: на «Барахолке» Onliner продают GeForce RTX 3060
Источник материала: Onliner
Популярный среди энтузиастов сайт VideCardz.com сделал
По этой причине еще не вышедшие в продажу видеокарты (и другую электронику) можно найти на просторах интернета, однако обойдется она обычно дороже рекомендованной цены. Правда, с учетом нынешних реалий «рекомендованная» цена так и останется желанием, далеким от реальности. По крайней мере, в первое время.
Что касается объявления, то его автор, судя по всему, обрел международную славу с его видеокартами Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC (его объявление на «Барахолке» уже исчезло).
Напомним, GeForce RTX 3060 станут первыми видеокартами NVIDIA, в которых будет ограничена их эффективность для майнинга криптовалют. Это, как предполагают в компании, позволит отвадить от GPU «крипто-энтузиастов».
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Популярный среди энтузиастов сайт VideCardz.com сделал открытие: на «Барахолке» Onliner продаются видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060, которые еще не поступили в официальную продажу...
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