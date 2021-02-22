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Сервисмен гродненской СТО построил крутой мангал в стиле американского трака

22.02.2021 18:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Открытие шашлычного сезона не за горами, и в Гродно к нему готовы. Гродненской автомастер в свободное от ремонта автомобилей время из ненужных запчастей и кусков металла создает крутые арт-объекты. Мангал-фура — самая свежая его работа.

Алексей Семенов работает слесарем на гродненском автосервисе. В 2014 году, ради любопытства, он собрал машинку из металла и подарил ее своему другу. Остальные друзья увидели подарок и захотели себе такой же. С тех пор фантазия Алексея работает в сторону необычных самоделок, пишет autogrodno.by.

— Этот грузовик — моя самая долгая работа. Это, вообще-то, мангал, который должен подвозить шашлыки к столу. Все соединения либо сварка, либо один элемент засверливается и второй в него вставляется.

Сервисмен гродненской СТО построил крутой мангал в стиле американского трака

— Я работаю только щеткой по металлу, ведь пескоструй делает поверхность матовой, а мне больше нравятся блестящие модельки. Когда все готово, покрываю их лаком, чтобы металл не окислялся, — говорит гродненец.

Сервисмен гродненской СТО построил крутой мангал в стиле американского трака
Сервисмен гродненской СТО построил крутой мангал в стиле американского трака

Помимо милого сердцу любого дальнобойщика мангала в потфолио художественных работ Алексея Семенова есть брутальные фоторамки из автозапчастей, стилизованные автомобили и герои фантастических фильмов.

Мангал КЕДР плюс Мангал-дипломат + 6 шампуров
2 отзыва
мангал, уголь, сталь, толщина: 1.5 мм
–19%44,83 р.
2 предложения
Мангал Сучасны Грыл Погоня
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135 р.
1 предложение
Мангал Grili Мангал-барбекю XL на колесах
1 отзыв
мангал/барбекю, уголь, сталь, толщина: 5 мм
380 р.
1 предложение
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Мангалы в Каталоге Onliner

 
Теги: Гродно
 
 
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