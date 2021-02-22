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Сервисмен гродненской СТО построил крутой мангал в стиле американского трака
Источник материала: Onliner
Открытие шашлычного сезона не за горами, и в Гродно к нему готовы. Гродненской автомастер в свободное от ремонта автомобилей время из ненужных запчастей и кусков металла создает крутые арт-объекты. Мангал-фура — самая свежая его работа.
Алексей Семенов работает слесарем на гродненском автосервисе. В 2014 году, ради любопытства, он собрал машинку из металла и подарил ее своему другу. Остальные друзья увидели подарок и захотели себе такой же. С тех пор фантазия Алексея работает в сторону необычных самоделок,
— Этот грузовик — моя самая долгая работа. Это, вообще-то, мангал, который должен подвозить шашлыки к столу. Все соединения либо сварка, либо один элемент засверливается и второй в него вставляется.
— Я работаю только щеткой по металлу, ведь пескоструй делает поверхность матовой, а мне больше нравятся блестящие модельки. Когда все готово, покрываю их лаком, чтобы металл не окислялся, — говорит гродненец.
Помимо милого сердцу любого дальнобойщика мангала в потфолио художественных работ Алексея Семенова есть брутальные фоторамки из автозапчастей, стилизованные автомобили и герои фантастических фильмов.
мангал, уголь, сталь, толщина: 1.5 мм
мангал, дрова, сталь, толщина: 4 мм
мангал/барбекю, уголь, сталь, толщина: 5 мм
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Открытие шашлычного сезона не за горами, и в Гродно к нему готовы. Гродненской автомастер в свободное от ремонта автомобилей время из ненужных запчастей и кусков...
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