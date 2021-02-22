Колесникова: «Нельзя забрать наше стремление к светлому будущему. Поэтому ничего у них не получится»

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Пронзительное обращение руководителя штаба Виктора Бабарико из СИЗО.





Его зачитала сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич.

— Можно укатать в асфальт всю страну. Можно закрыть все границы. Можно разграбить все банки. Можно прикрыть все рестораны и кафе.

Можно истребить все креативное, живое, что есть в Беларуси. Можно изгнать всех активных, талантливых, умных и смелых.

Можно посадить студентов, врачей, бизнесменов, банкиров, музыкантов, айтишников и журналистов — и вообще всех. Можно наградить всех силовиков медалями и надеяться, что «красавцы» не предадут.

Можно наслаждаться прекрасными приторно-сладкими картинками и не менее прекрасными дифирамбами и в полнейшей тишине и идиллии превратить «клочок земли с народцем» в идеально укатанный красно-зеленый асфальт спокойствия и стабильности и пригласив оставшихся лояльных и напуганных хором обсуждать будущее.

Можно все это сделать. Но нельзя забрать любовь, свободу, чистые мысли и наше стремление к тому светлому будущему, для которого мы все были рождены, поэтому ничего у них не получится.