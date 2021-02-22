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Архиепископ Кондрусевич: Беларусь необходимо лечить, пока мы как нация не погибли окончательно

22.02.2021 19:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Текущий кризис говорит о том, что Беларусь необходимо лечить, пока белорусы как нация не погибли окончательно. Об этом архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич, почетный митрополит Минско-Могилевский сказал в проповеди 21 февраля во время мессы в костеле Воздвижения Святого Креста в Лиде (Гродненская область), сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

Архиепископ Кондрусевич: Беларусь необходимо лечить, пока мы как нация не погибли окончательно

Иерарх отметил, что во время Великого поста «костел старается переориентировать жизненные приоритеты человека так, чтобы они соответствовали Божьей воле, чтобы материальные ценности, удовольствия этого мира, стремление к власти или что-то другое не занимало место Бога».

По словам архиепископа Кондрусевича, важно «не поддаваться искушениям злого духа», а тем более «опасно вступать с ним в компромисс». «В тишине Великого поста перед лицом Божьего закона мы можем лучше узнать себя, свои духовные болезни, чтобы потом с Божьей помощью лечить их и не поддаваться искушениям злого духа», — сказал он.

«Общественно-политический кризис, в котором находится наше Отечество, напоминает о том, что оно больно и его необходимо лечить, пока мы как нация не погибли окончательно, — констатировал почетный митрополит Минско-Могилевский. — Всякое зло — как в жизни отдельного человека, так и общества — берет свое начало от непослушания Божьему закону. Поэтому в этой сложной ситуации нам необходимо срочно вернуться к соблюдению Божьего закона, прежде всего через молитву и покаяние».

Кондрусевич подчеркнул, что без Божьей помощи «никакие усилия политиков, общественных деятелей и экономистов не решат проблему». Зло, по его словам, нужно побеждать добром, а грех — Божьей благодатью. Католический иерарх отметил, что «это нелегкое дело, но с Божьей помощью возможное».

«Беларусь, не поддавайся пессимизму и помни, что у Бога все возможно. Никогда не сдавайся! Путем обращения и соблюдения Божьего закона иди к своей Пасхе», — призвал архиепископ на пенсии.

Кондрусевич почти четыре месяца в 2020 году провел в изгнании. Иерарха, который после президентских выборов активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Он смог вернуться в Беларусь накануне католического Рождества — 24 декабря.

3 января 2021 года папа Франциск принял прошение Кондрусевича об отставке в связи с достижением 75 лет. До назначения нового митрополита Минско-Могилевского руководить архидиоцезией в качестве апостольского администратора назначен епископ Казимир Великоселец.
 
 
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Текущий кризис говорит о том, что Беларусь необходимо лечить, пока белорусы как нация не погибли окончательно.
 
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