











- В критический момент существования минского "Динамо", если смотреть по результатам, Леонид Кучук дважды подходил к руководству, чтобы выйти из игры и, собственно, расстаться с клубом. Его не отпустили только потому, что потеряли бы очень большие деньги в качестве неустойки. Решили, пускай Леонид Станиславович отрабатывает зарплату и переживает кризис вместе с командой. Он продолжил работу, и в концовке не все было так уж страшно. Чемпионство у БАТЭ забрали, на всякий случай, той самой организованной игрой. И вот сейчас межсезонье: за плотно задвинутыми шторами и забитыми дверями, где-то в России, даже невозможно прочитать стартовый состав, -- рассказал Ходасевич.



