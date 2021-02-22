ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Порции маленькие, зато по три бокала: Лукашенко и Путин пообедали вдвоем, Медведев не приехал

22.02.2021 19:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стало известно, как Путин угощал Лукашенко во время обеда в Сочи

Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Сочи обедали вдвоем. Дмитрий Медведев не приехал, хотя ранее появилась информация, что его визит планируется. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Там также опубликованы кадры обеда Путина и Лукашенко.

«Порции – маленькие. Зато по три бокала!» – сообщает подробности Telegram-канал.

Отмечается также, что президент России ранее хвалил продукты из РБ, в связи с чем его белорусский коллега привез с собой гостинцы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, как Путин угощал Лукашенко во время обеда в Сочи
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Кравченко: «В человеке живет маленький трус. Если каждый весной этого труса загонит как можно дальше, то все будет нормально»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by