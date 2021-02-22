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Андрей Кравченко: «В человеке живет маленький трус. Если каждый весной этого труса загонит как можно дальше, то все будет нормально»

22.02.2021 19:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский легкоатлет Андрей Кравченко поделился мнением о происходящем в стране.



«До выборов началось мое прозрение, что я увидел, что начались фальсификации, когда из окон они там выпрыгивали с бюллетенями, когда начали садить Бабарико, Тихановского – для меня уже все, я понял, что это самый настоящий обман людей, народа. И что я молчать не буду, я с этим полностью не согласен.

В каждом человеке живет такой маленький трус, и есть различные жизненные обстоятельства, когда этот трус может вырасти в большого труса. Если каждый весной этого труса маленького загонит как можно дальше, чтобы он не начал расти, тогда, я думаю, что все будет нормально», – сказал Кравченко в эфире YouTube-канала «Настоящее время».
 
 
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