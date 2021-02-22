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Данейко: Нигде в постсоциализме нет такого мощного частного сектора, выросшего с нуля, как в Беларуси
Источник материала: Партизан
Известный экономист о том, как и почему простые белорусы решили, что богатые — «хорошие люди».
По опросам «Евробарометра», белорусы в начале 90-х были советскими. А в 2017 году стали третьими в Европе по любви к частному бизнесу.
— И на Западе, и на Востоке есть представление, что в Беларуси не было реформ. Особенно мне нравится, когда россияне говорят: ну, Лукашенко сохранил производство… Да, но свыше половины производства сегодня — это уже частный сектор. И реформы у нас были и есть, — отмечает директор Института приватизации и менеджмента, создатель исследовательского центра BEROC Павел Данейко в интервью Александру Федуте,
— А почему позиция белорусов изменилась?
— Потому что люди, делавшие бизнес, не приватизацией занимались. Это люди, которые своими мозгами, мозолями, кровью и потом достигают результата и дают работу. У нас в частном секторе работают почти 50% заняты, получают от бизнеса работу — и видят, как работает частник. У нас ведь нет олигархов и супер крупных бизнесов. У нас средний бизнес, где владелец чаще всего въё…вает (не знаю, как ты это изложишь)…
— … Вот так и изложу…
— Поэтому у нас совершенно другое отношение, чем в России или в Украине. Там твой успех — чаще всего коррупция, альянс с чиновниками и не всегда твой вклад. Вот отсутствие приватизации у нас очень позитивно сработало. Приватизация в 90-е годы в Беларуси не была экономической политикой.
В обществе до 10% взрослого населения имеют склонность к предпринимательству. И когда проходила украинская или российская приватизация, эти люди рванули именно туда, потому что там можно было заработать. Наши начали создавать бизнесы с нуля, и мы получили уникальную страну. Нигде в постсоциализме нет такого мощного частного сектора, выросшего с нуля. И это вселяет оптимизм. Мы напоминаем Южную Корею — у нас мощный потенциал развития.
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Данейко: Нигде в постсоциализме нет такого мощного частного сектора, выросшего с нуля, как в Беларуси
Известный экономист о том, как и почему простые белорусы решили, что богатые — «хорошие люди».
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