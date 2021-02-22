ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Данейко: Нигде в постсоциализме нет такого мощного частного сектора, выросшего с нуля, как в Беларуси

22.02.2021 19:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный экономист о том, как и почему простые белорусы решили, что богатые — «хорошие люди».

Данейко: Нигде в постсоциализме нет такого мощного частного сектора, выросшего с нуля, как в Беларуси
По опросам «Евробарометра», белорусы в начале 90-х были советскими. А в 2017 году стали третьими в Европе по любви к частному бизнесу.

— И на Западе, и на Востоке есть представление, что в Беларуси не было реформ. Особенно мне нравится, когда россияне говорят: ну, Лукашенко сохранил производство…  Да, но свыше половины производства сегодня — это уже частный сектор. И реформы у нас были и есть, — отмечает директор Института приватизации и менеджмента, создатель исследовательского центра BEROC Павел Данейко в интервью Александру Федутеопубликованном в «Свободных новостях плюс». — Где-то в 2005-2006 году произошло изменение отношения населения к частному бизнесу, когда бóльшая часть начала считать, что бизнесмены — это хорошие люди. Тогда начались реформы, и это индикаторы показали: в мировом рейтинге мы со сто какого-то места переместились на тридцать какое-то.

— А почему позиция белорусов изменилась?

— Потому что люди, делавшие бизнес, не приватизацией занимались. Это люди, которые своими мозгами, мозолями, кровью и потом достигают результата и дают работу. У нас в частном секторе работают почти 50% заняты, получают от бизнеса работу — и видят, как работает частник. У нас ведь нет олигархов и супер крупных бизнесов. У нас средний бизнес, где владелец чаще всего въё…вает (не знаю, как ты это изложишь)…

— … Вот так и изложу…

— Поэтому у нас совершенно другое отношение, чем в России или в Украине. Там твой успех — чаще всего коррупция, альянс с чиновниками и не всегда твой вклад. Вот отсутствие приватизации у нас очень позитивно сработало. Приватизация в 90-е годы в Беларуси не была экономической политикой.

В обществе до 10% взрослого населения имеют склонность к предпринимательству. И когда проходила украинская или российская приватизация, эти люди рванули именно туда, потому что там можно было заработать. Наши начали создавать бизнесы с нуля, и мы получили уникальную страну. Нигде в постсоциализме нет такого мощного частного сектора, выросшего с нуля. И это вселяет оптимизм. Мы напоминаем Южную Корею — у нас мощный потенциал развития.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный экономист о том, как и почему простые белорусы решили, что богатые — «хорошие люди».
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы Санкт-Петербурга: Саша, Гаага в другой стороне!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by