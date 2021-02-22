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Арабский застройщик севера Минска отрицает участие «Дана Холдингз» в проекте. Что за история?
Источник материала: Tut.by
Председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties из ОАЭ Мухаммед аль-Аббар опроверг участие «Дана Холдинг» в проекте «Севреный берег» и назвал это слухами. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко и советником президента по нацбезопасности Виктором Лукашенко, следует из
Осенью 2020 года Мухаммед аль-Аббар встретился с Александром Лукашенко и рассказал, что
Но, как
Сегодня Мухаммед Али аль-Аббар назвал участие в проекте «Дана Холдингз» слухами.
— Я занимаюсь инвестиционной деятельностью на протяжении 25 лет в 14 странах мира и имею достаточный опыт и успех в этих направлениях. С приходом на новый рынок каждый раз занимаюсь поиском и сбором информации. Конечно же, в этом процессе прибегаю к услугам мировых консалтинговых компаний и адвокатов. Приходя на новые рынки, я также обсуждаю возможности и перспективы с теми, кто уже работает на этом рынке. Мы крупнейший застройщик на рынке в Сербии, и я хорошо знаком с владельцами компании Dana Holdings. Отмечу, что обращался к ним по-дружески за консультацией относительно перспектив и возможностей рынка Беларуси. Однако на сегодняшний момент мы рассматриваем реализацию проекта «Северный берег» самостоятельно, поэтому эти слухи не подтверждаются, — рассказал бизнесмен.
Как сообщил премьер-министр Роман Головченко, в Беларуси создана и зарегистрирована компания, которая будет заниматься реализацией этого проекта. Проект указа по инвестпроекту «Северный берег» будет рассмотрен Александром Лукашенко в ближайшее время. По его словам, условия, которые будут предоставлены инвестору, являются самыми привлекательными.
Мухаммед аль-Аббар рассказал, что Беларусь для него не просто место для инвестиций, а страна — где у него есть друзья.
— По итогам сегодняшней встречи нам удалось снять большинство спорных вопросов. Хотел бы отдельно поблагодарить президента и премьер-министра за их личное участие и внимание к проекту, а также правительства ОАЭ и Беларуси за их четкий патронаж. Ожидаемый старт проекта — порядка месяца, — сказал бизнесмен.
Что касается объема планируемых инвестиций для реализации проекта, он отметил, что речь идет о нескольких миллиардах евро.
Что будет в «Северном береге»?
«Северный берег» — это проект «умного города» на севере Минска, в строительство которого Мухаммед Али аль-Аббар пообещал инвестировать около 4 млрд евро. Заявлялось, что в нем будут общественные, образовательные, финансовые, офисные объекты и другая коммерческая недвижимость. Там также планируют построить Национальный выставочный комплекс. По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест. Вот примерные границы застройки:
Но, как мы выяснили потом, в «Северном береге» планируется и большой процент жилья. Так, в начале 2020 года «Эмирейтс Блю Скай», которая тогда выступала в качестве заказчика, сообщала в письме Мингорисполкому, что наиболее актуально застраивать эту территорию объектами жилищного и социального назначения, предназначенными для проживания людей со средним и выше среднего уровнем достатка. Предлагалась застройка домами средней и малой этажности, а также сооружением канала между Цнянским водохранилищем и водохранилищем Дрозды.
В общем же все это обрисовывалось как кластер из четырех якорей, где будут жить и работать айтишники и другие специалисты сферы высоких технологий.
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