Арабский застройщик севера Минска отрицает участие «Дана Холдингз» в проекте. Что за история?

Источник материала: Tut.by

Председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties из ОАЭ Мухаммед аль-Аббар опроверг участие «Дана Холдинг» в проекте «Севреный берег» и назвал это слухами. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко и советником президента по нацбезопасности Виктором Лукашенко, следует из сообщения пресс-службы правительства. Вспоминаем, что это за история и какие компании в ней фигурировали.



Фото: Александра Исаева

Осенью 2020 года Мухаммед аль-Аббар встретился с Александром Лукашенко и рассказал, что хочет построить на севере Минска «умный город». Вскоре указом президента из состава сельхозземель в районе Новинок и Зацени вывели около 10 квадратных километров под реализацию этого проекта.

Но, как мы рассказывали , активная работа по «Северному берегу» шла еще с осени 2019 года. Коммуникацию с Мингорисполкомом на этот счет вела компания «Эмирейтс Блю Скай», входящая в «Дана Холдингз». Она на тот момент позиционировалась как заказчик строительства, а Мухаммед Али аль-Аббар еще осенью 2020 года выступал председателем ее правления. «Эмирейтс Блю Скай» также получила участок на Минском море для строительства дома этого арабского бизнесмена. А в декабре в отношении «Дана Холдингз» ввели санкции Европейского союза.

Сегодня Мухаммед Али аль-Аббар назвал участие в проекте «Дана Холдингз» слухами.

— Я занимаюсь инвестиционной деятельностью на протяжении 25 лет в 14 странах мира и имею достаточный опыт и успех в этих направлениях. С приходом на новый рынок каждый раз занимаюсь поиском и сбором информации. Конечно же, в этом процессе прибегаю к услугам мировых консалтинговых компаний и адвокатов. Приходя на новые рынки, я также обсуждаю возможности и перспективы с теми, кто уже работает на этом рынке. Мы крупнейший застройщик на рынке в Сербии, и я хорошо знаком с владельцами компании Dana Holdings. Отмечу, что обращался к ним по-дружески за консультацией относительно перспектив и возможностей рынка Беларуси. Однако на сегодняшний момент мы рассматриваем реализацию проекта «Северный берег» самостоятельно, поэтому эти слухи не подтверждаются, — рассказал бизнесмен.



Официальная презентация проекта. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщил премьер-министр Роман Головченко, в Беларуси создана и зарегистрирована компания, которая будет заниматься реализацией этого проекта. Проект указа по инвестпроекту «Северный берег» будет рассмотрен Александром Лукашенко в ближайшее время. По его словам, условия, которые будут предоставлены инвестору, являются самыми привлекательными.

Мухаммед аль-Аббар рассказал, что Беларусь для него не просто место для инвестиций, а страна — где у него есть друзья.

— По итогам сегодняшней встречи нам удалось снять большинство спорных вопросов. Хотел бы отдельно поблагодарить президента и премьер-министра за их личное участие и внимание к проекту, а также правительства ОАЭ и Беларуси за их четкий патронаж. Ожидаемый старт проекта — порядка месяца, — сказал бизнесмен.

Что касается объема планируемых инвестиций для реализации проекта, он отметил, что речь идет о нескольких миллиардах евро.

Что будет в «Северном береге»?

«Северный берег» — это проект «умного города» на севере Минска, в строительство которого Мухаммед Али аль-Аббар пообещал инвестировать около 4 млрд евро. Заявлялось, что в нем будут общественные, образовательные, финансовые, офисные объекты и другая коммерческая недвижимость. Там также планируют построить Национальный выставочный комплекс. По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест. Вот примерные границы застройки:

Но, как мы выяснили потом, в «Северном береге» планируется и большой процент жилья. Так, в начале 2020 года «Эмирейтс Блю Скай», которая тогда выступала в качестве заказчика, сообщала в письме Мингорисполкому, что наиболее актуально застраивать эту территорию объектами жилищного и социального назначения, предназначенными для проживания людей со средним и выше среднего уровнем достатка. Предлагалась застройка домами средней и малой этажности, а также сооружением канала между Цнянским водохранилищем и водохранилищем Дрозды.

В общем же все это обрисовывалось как кластер из четырех якорей, где будут жить и работать айтишники и другие специалисты сферы высоких технологий.