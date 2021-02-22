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В России бывший парень 3,5 часа убивал девушку. Полицейских, которые не выехали на вызов, будут судить

22.02.2021 19:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О Вере Пехтелевой из Кемерово друзья вспоминают так: красавица, умница, гордость лицея и университета. Год назад она стала жертвой бывшего парня. Молодой человек — выходец из неблагополучной семьи, бросил учебу после 9-го класса, был судим за грабеж. Когда Вера поняла, что он за человек, попробовала прекратить отношения, но это закончилось трагедией.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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«Бывший парень 3,5 часа убивал 23-летнюю Веру. Несколько часов соседи звонили в полицию, умоляли приехать, но полицейские не приезжали»
 
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