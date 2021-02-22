В России бывший парень 3,5 часа убивал девушку. Полицейских, которые не выехали на вызов, будут судить

Источник материала: Tut.by

О Вере Пехтелевой из Кемерово друзья вспоминают так: красавица, умница, гордость лицея и университета. Год назад она стала жертвой бывшего парня. Молодой человек — выходец из неблагополучной семьи, бросил учебу после 9-го класса, был судим за грабеж. Когда Вера поняла, что он за человек, попробовала прекратить отношения, но это закончилось трагедией.