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В России бывший парень 3,5 часа убивал девушку. Полицейских, которые не выехали на вызов, будут судить
Источник материала: Tut.by
О Вере Пехтелевой из Кемерово друзья вспоминают так: красавица, умница, гордость лицея и университета. Год назад она стала жертвой бывшего парня. Молодой человек — выходец из неблагополучной семьи, бросил учебу после 9-го класса, был судим за грабеж. Когда Вера поняла, что он за человек, попробовала прекратить отношения, но это закончилось трагедией.
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