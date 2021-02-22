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A1 сделал скидки на смартфоны и другие гаджеты Apple. Что и на сколько подешевело

22.02.2021 19:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

A1 предлагает ряд смартфонов и других гаджетов Apple со скидками. Об этом говорится на официальном сайте компании.


Там же уточняется: предложение действует с 22 февраля по 14 марта. При этом количество акционного товара ограничено.

Для примера: iPhone 11 на 64 ГБ стоит 2199 рублей вместо 2299 рублей, на 128 ГБ — 2399 рублей вместо 2499 рублей. Более новый iPhone 12 (64 ГБ) теперь предлагается за 2999 рублей вместо 3099 рублей, модификация с 128 ГБ — за 3199 рублей вместо 3299 рублей. Увеличенный iPhone 12 Pro Max с 128 ГБ при этом оценили в 3999 рублей вместо 4199 рублей. Наконец, «бюджетный» iPhone SE (64 ГБ) стоит 1399 рублей при обычной цене в 1499 рублей.

Из другой техники, к примеру, есть наушники AirPods Pro за 769 рублей (вместо 849 рублей), AirPods (2-го поколения) за 479 рублей (вместо 529 рублей)

Особое предложение есть на миниатюрный iPhone 12 mini. Так, модель на 64 ГБ при покупке одним платежом стоит 2149 рублей, на 128 ГБ — 2299 рублей. Обычные цены девайсов — соответственно 2499 и 2699 рублей. Но есть условие: так, абоненту надо заключить дополнительное соглашение с обязательством пользоваться услугами связи и не изменять тарифный план на другой с абонентской платой ниже, чем на Комфорт L, в течение 12 месяцев.

 
 
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Предложение действует по 14 марта. При этом количество акционного товара ограничено.
 
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