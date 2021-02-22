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Лукашенко волнуется о будущем Газпрома, стараясь не упустить халявный газ

22.02.2021 19:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко в Сочи проявил невиданную заботу о будущих доходах Газпрома, пообещав компенсировать выпадающие из-за ввода Белорусской АЭС объемы импортируемого из России природного газа.

Компенсация сводится к тому, что Беларусь готова эти выпадающие 5 млрд. кубометров газа импортировать в качестве сырья для второго Гродно-Азота. Инвестором второго азотного комбината должен выступить… Газпром.

«Несмотря на то что мы атомную станцию введем в строй, это примерно минус 5 миллиардов [кубометров] закупок природного газа, … мы планируем построить Гродненский азотный комбинат второй. А это природный газ, поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во все возрастающих объемах», - сказал Лукашенко.

«Если будет ваше поручение проработать вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать», - добавил он.

Не может Лукашенко смириться с тем, что вот так вот просто потеряет 5 млрд. газа, которые заходят в страну по льготной цене. И как он надеется, цена на газ для Беларуси будет оставаться относительно льготной еще долгое время. А так, вроде как, законтрактовал на будущее эти 5 млрд, да еще и удочку забросил насчет кредита на строительство Гродно-Азот – 2.

 
Теги: Гродно
 
 
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Лукашенко в Сочи проявил невиданную заботу о будущих доходах Газпрома, пообещав компенсировать выпадающие из-за ввода Белорусской АЭС объемы импортируемого из...
 
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