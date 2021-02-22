13 лет колонии: в Гомеле осудили мужчину, бросившего бутылку в голову ребенку

Источник материала: ОНТ

В Гродно суд вынес приговор мужчине, бросившего в голову ребенку стеклянной бутылкой. Об этом сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел еще в октябре, когда мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил за руку 5-летнего ребенка. Мальчика у злоумышленника попытались отбить другие дети, однако это только разозлило мужчину, схватившего стеклянную бутылку и метнувшего его в голову 10-летнему подростку. В результате мальчик с тяжелой травмой был доставлен в больницу.

Мужчину задержали. Как выяснилось, ранее он уже был неоднократно судим. Теперь же суд признал его виновным в особо злостном хулиганстве, а также в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, и приговорил к 13 годам в колонии строгого режима. Кроме того, с преступника будет взыскана компенсация за нанесение морального вреда в размере 25 тыс. белорусских рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Фото: БЕЛТА

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