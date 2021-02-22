Первый энергоблок Белорусской АЭС отключён от сети на неделю

Источник материала: ОНТ

Никаких сбоев и неполадок, обычный рабочий процесс. Первый энергоблок Белорусской АЭС отключён от сети. Примерно на неделю. За это время специалисты в очередной раз проведут испытания, чтобы убедиться в надёжности установки.

Процедура – запланированная и проводится в соответствии с программой опытно-промышленной эксплуатации. Сейчас реакторная установка в холодном состоянии, то есть выработка электроэнергии приостановлена. Станция уже на завершающем этапе ввода первого энергоблока в эксплуатацию. Испытания проводятся на каждом этапе, проверяют все системы, в том числе безопасности, а также слаженность и профессионализм действий персонала.

Приёмка первого энергоблока в эксплуатацию намечена на апрель-май. Оценивать готовность будет национальная комиссия. По завершении станция должна получить лицензию. Продолжают мониторить ситуацию и международные специалисты. С момента завоза на площадку ядерного топлива эксперты МАГАТЭ посещают Островец практически ежемесячно. И это несмотря на сложности из-за эпидемической ситуации. Только-только завершился визит инспекторов из Евросоюза. Они оценивали результаты так называемых стресс-тестов. По сообщению Госатомнадзора, замечаний от зарубежных коллег не было. Итоговый доклад в стадии подготовки. Радиационные и технические показатели станции под контролем и у белорусских специалистов. Данные поступают в реальном времени, что позволяет реагировать сиюминутно.

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