В Гродно ученики правовых классов соревновались накануне Дня защитника Отечества

Источник материала: ОНТ

Гродно ученики правовых классов соревновались накануне Дня защитника Отечества" class="one-news__figure-img">

Накануне Дня защитника Отечества в Гродно соревновались ученики правовых классов. Школьники ходили строевым шагом, надевали костюм химической защиты, собирали автомат и делали перевязки.

Основы военной и физической подготовки обязательны для тех, кто мечтает работать на таможне, в милиции или налоговой. Такие соревнования – часть военно-патриотического воспитания. Их уровень усложняют ежегодно, в жюри – представители профильных ведомств. В 13-й школе Гродно не ограничиваются изучением правовой теории, большое внимание уделяют физической подготовке и дисциплине.

Нынешний конкурс – лишь первый этап. Весной победители сразятся в аналогичных соревнованиях с командами пограничных классов и городского МЧС.

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