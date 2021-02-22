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В Гродно ученики правовых классов соревновались накануне Дня защитника Отечества

22.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Накануне Дня защитника Отечества в Гродно соревновались ученики правовых классов. Школьники ходили строевым шагом, надевали костюм химической защиты, собирали автомат и делали перевязки.

Основы военной и физической подготовки обязательны для тех, кто мечтает работать на таможне, в милиции или налоговой. Такие соревнования – часть военно-патриотического воспитания. Их уровень усложняют ежегодно, в жюри – представители профильных ведомств. В 13-й школе Гродно не ограничиваются изучением правовой теории, большое внимание уделяют физической подготовке и дисциплине. 

Нынешний конкурс – лишь первый этап. Весной победители сразятся в аналогичных соревнованиях с командами пограничных классов и городского МЧС.

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Теги: Гродно
 
 
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Накануне Дня защитника Отечества в Гродно соревновались ученики правовых классов. Школьники ходили строевым шагом, надевали костюм химической защиты, собирали...
 
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