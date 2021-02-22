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Захватывает дух! Самые стремительные аттракционы мира

22.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Захватывает дух! Самые стремительные аттракционы мира

Парки аттракционов любят не только дети, но и взрослые. Сделали для вас подборку самых захватывающих каруселей мира.

На гидравлической горке в Дубае вагонетки разгоняются до 240 км\час. Высота горки – больше шестнадцатиэтажного дома. За полторы минуты поездки ощущения незабываемые!  


 

Карусель в Лас-Вегасе расположена прямо над городом. От одного взгляда на неё дыхание перехватывает.


 

Водная горка в Бразилии расположена практически перпендикулярно земле. За 5 секунд спуска можно почувствовать, что значит летать. 




На гигантских качелях можно покататься в Гленвуд Спрингс (США). Скорость 80 км\час, высота 400 метров, угол наклона 112 градусов. Просто представьте, как на них качаться. 



Полетать в зоне свободного падения в Парамаунте (США) решится не каждый смельчак. Высота больше 100 метров, а скорость как будто едешь на автомобиле. 



Рогатку в Айя-Напа (Кипр) открыли в 1999 году. Сначала взмываешь на ней на высоту 35 метров, а затем подаешь практически на землю. И так несколько раз. 



Попасть на банджи-джампинг в Макао хотят многие. Полет над городом не только экстрим, но и эстетическое наслаждение. 



А какие аттракционы нравятся вам?

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Парки аттракционов любят не только дети, но и взрослые. Сделали для вас подборку самых захватывающих каруселей мира. На гидравлической горке в Дубае вагонетки...
 
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