Захватывает дух! Самые стремительные аттракционы мира

Источник материала: ОНТ

Парки аттракционов любят не только дети, но и взрослые. Сделали для вас подборку самых захватывающих каруселей мира.

На гидравлической горке в Дубае вагонетки разгоняются до 240 км\час. Высота горки – больше шестнадцатиэтажного дома. За полторы минуты поездки – ощущения незабываемые!





Карусель в Лас-Вегасе расположена прямо над городом. От одного взгляда на неё дыхание перехватывает.





Водная горка в Бразилии расположена практически перпендикулярно земле. За 5 секунд спуска можно почувствовать, что значит летать.













На гигантских качелях можно покататься в Гленвуд Спрингс (США). Скорость – 80 км\час, высота – 400 метров, угол наклона – 112 градусов. Просто представьте, как на них качаться.









Полетать в зоне свободного падения в Парамаунте (США) решится не каждый смельчак. Высота – больше 100 метров, а скорость – как будто едешь на автомобиле.









Рогатку в Айя-Напа (Кипр) открыли в 1999 году. Сначала взмываешь на ней на высоту 35 метров, а затем подаешь практически на землю. И так несколько раз.









Попасть на банджи-джампинг в Макао хотят многие. Полет над городом – не только экстрим, но и эстетическое наслаждение.









А какие аттракционы нравятся вам?

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