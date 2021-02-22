В Мьянме протестующие требуют от военных вернуть власть гражданскому правительству

Источник материала: ОНТ

С новой силой вспыхнули антивоенные волнения в Мьянме. В стране началась всеобщая забастовка. Протестующие требуют от военных вернуть власть гражданскому правительству.

Десятки тысячах вышли на улицах в крупных городах. Военные уже предупредили протестующих, что те «встали на опасный путь», и предостерегли от возможных жертв. Так, накануне в результате столкновений погибли по меньшей мере 2 человека. Тем не менее на работу не вышли даже сотрудники госсектора, медики и коммунальщики. Протестную волну сравнивают с волнениями 30-летней давности, когда в результате столкновения с военными погибли сотни демонстрантов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram